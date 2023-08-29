10. Bölüm - Evlilik Teklifleri

İnsanlar kızlarını Hz. Muhammed (SAV) ile nikahlayabilmek için birbirleri ile yarışıyorlardı.

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) 20 yaşını geçmişti ve güvenilirliğinden dolayı daha sık bir şekilde akrabalarından sefere çıkmaya davet ediliyordu.

🔸 Bir gün hastalandığı için sefere çıkmayan bir tüccarın mallarını teslim aldı ve yalnız başına yola çıktı. Yolculuktan başarı ile dönmesi bundan sonra da aynı tür teklifler almasını sağlayacaktı. Artık yaşamını daha rahat kazanıyor ve evlilik imkanı artıyordu.

🔸 Amcası Ebu Talib'in üç oğlu vardı. En büyükleri Talip Muhammed (sav) ile aynı yaştaydı. Akil on üç ya da on dört , Cafer ise dört yaşındaydı. Muhammed çocukları çok severdi ve onlarla oynamaktan hoşlanırdı.

🔸 İlgisi ve sevgisi daha sonra kendisine bağlılıkla karşılık verecek olan Cafer'de yoğunlaşmıştı. Akıllı ve güzel bir çocuktu. Ebu Talib'in kız çocukları da vardı. Onlardan biri evlenme çağına yeni girmişti. Onunla Hz. Peygamberimiz (sav) arasında büyük bir sevgi vardı ve Peygamber Efendimiz (sav) onu babasından istedi. Fakat Ebu Talib'in kızı için farklı planları vardı.

🔸 Onu bir başkası daha istemişti ve kızını isteyen adam yalnız önemli biri değil, aynı zamanda Ebu Talib gibi iyi bir şairdi. Yeğeni kendisine sitem ettiğinde Ebu Talib ona kibarca evlenecek durumda olmadığını söyledi.

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) duyduğu sözlere hak verdi. Fakat beklenmedik durumlar onun bu fikrini değiştirecekti. Hz. Hatice Mekke'deki zengin tüccarlardan idi. Aynı zamanda Hristiyan olan Varaka'nın ve kardeşi Kuteyle'nin kuzeniydi. O zamana kadar iki kez evlenmişti ve ikinci kocasının ölümünden beri kendi adına ticaret yapacak bir adam görevlendirmeyi adet edinmişti.

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) artık Mekke'de El- Emin ismiyle anılıyordu. Bu şöhreti kendisi, ne emanet edilen ticaret kervanlarını titizlikle ve dürüst bir şekilde idare etmesinden kaynaklanıyordu.

🔸 Hz. Hatice'de (ra) onun hakkında çok şeyler duymuştu ve bir gün Suriye'ye gidecek ticaret kervanını yönetmesi için ona haber gönderdi. Teklifi kabul edilince Peygamberimiz'in (sav) yanına ona eşlik etmesi için Meysene adında genç bir köle verildi.

🔸 Kervan yola çıkıp bir süre ilerledikten sonra bir yerde konaklamıştı. Peygamber Efendimiz (sav) Nestor denilen bir rahibin manastırına yakın bir yerde bir ağacın gölgesinde oturmuş dinleniyordu. Yolcuların konaklama yeri hep aynı olduğu için belki de bu on beş yıl kadar önce amcasıyla Basra'ya giderken altında oturduğu ağacın aynısıydı.

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