12. Bölüm: Kabe'nin yeniden inşası

Peygamber Efendimiz (sav) otuz beş yaşında iken Kureyşliler Kâ'be'yi tekrar inşa etmeye karar verdiler.

Hani İbrahim, İsmail ile birlikte Kâbe'nin temellerini yükseltiyor, "Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" diyorlardı. "Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın."Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara âyetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." (Bakara suresi 127-129. ayetler)

🔸Peygamber Efendimiz (sav) otuz beş yaşında iken Kureyşliler Kâ'be'yi tekrar inşa etmeye karar verdiler. O zamanlar Kâ'be'nin yüksekliği, bir insan boyu kadardı ve üstünde çatı yoktu. Bu nedenle kapı kilitlense bile hırsızlar kolaylıkla içeri girebilirdi. Kısa bir süre önce, mahzene gömülen hazinelerden bir kısmı çalınmıştı. Ellerinde çatı yapmaya yetecek kadar kereste vardı: Yunanlı bir tüccarın gemisi karaya vurmuştu ve tamir edilemeyecek kadar dağılmış bir halde Cidde kıyısında bekliyordu. Bu nedenle onun kerestelerini çatı yapmak için aldılar. O sırada Mekke'de yetenekli bir marangoz da vardı.

🔸Fakat Kâ'be'ye duydukları saygı o denli fazla idi ki ona el sürmekte tereddüt ediyorlardı. Bu yeri yıkarak günahkâr olmaktan ve belâya uğramaktan korkuyorlardı. Bu tereddütleri, Kâ'be'nin duvarından dışarı çıkan yılanı görmeleriyle daha da arttı. Kim o tarafa yaklaşırsa yılan başını kaldırıyor, dilini çıkarıp tıslıyordu. Bu da onları çok korkutuyordu. Fakat bir gün, yılan güneşlenirken, Allah gökten bir kartal gönderdi; kartal yılanı kaptı ve uçtu gitti. Kureyşliler aralarında şöyle konuştular: "Şimdi Allah'ın bizim niyetimizi tasdik ettiğine inanabiliriz. Allah bizi yılanda da kurtardı."

🔸Duvarların üzerinden çekilen ilk taş alanın elinden fırlayıp yine eski yerine dönünce insanlar devam etmekten korkarak Kâ'be'den kaçtılar.

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