13. Bölüm - İlk Vahiy

Şehirden ayrılıp, mağaraya yaklaştığında şöyle sesler duyardı: "Ey Allah'ın Rasûlü, sana selâm olsun!" Geriye dönüp kimin konuştuğunu araştırdığında ise kayalar ve ağaçlardan başka kimse göremezdi.

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) saygınlığının iyiden iyiye dışa vurmasından kısa bir süre sonra, bazı güçlü manevî işaretler almaya başlamıştı. Bunların nasıl olduğu sorulduğunda onların, uykuda iken gelen "Sabahın aydınlığı gibi gerçek görüntüler" olduğunu söylerdi. O günlerde tenha yerleri tercih etmeye başladı ve inzivaya çekilmeyi adet haline getirdi. Bu, Kureyş geleneklerine yabancı ve garip bir olay değildi. Çünkü inziva İsmailoğulları arasında gelenek haline gelmişti. Her nesilde, belirli bir süre insanların dünyasından el çekip yalnız kalmayı tercih eden birkaç kişi bulunurdu. Çünkü inziva İsmailoğulları arasında gelenek haline gelmişti. Her nesilde, belirli bir süre insanların dünyasından el çekip yalnız kalmayı tercih eden birkaç kişi bulunurdu. Peygamber Efendimiz (sav) bu, eski fakat hâlâ uygulanan geleneğe uygun olarak yanına biraz yiyecek alır ve birkaç geceyi Allah'a ibadetle geçirirdi. Daha sonra ailesine döner, tekrar yiyecek ve gerekli şeyleri alıp geri giderdi. Bu yıllarda ara sıra, şehirden ayrılıp, mağaraya yaklaştığında şöyle sesler duyardı: "Ey Allah'ın Rasûlü, sana selâm olsun!" Geriye dönüp kimin konuştuğunu araştırdığında ise kayalar ve ağaçlardan başka kimse göremezdi.

🔸 Ramazan, geleneksel inziva ayı idi. Kırk yaşında iken, Ramazan'ın sonlarına doğru bir gece yalnızken ona insan şeklinde bir melek geldi. Melek ona, "Oku!" dedi. O, "Ben okuma bilmem!" deyince, kendi anlattığı şekliyle şunlar oldu: "Melek beni aldı ve dayanabileceğim son noktaya kadar sıktı. Daha sonra beni bırakıp: "Oku!" dedi. Ben "Okuma bilmem!" dedim, beni tekrar aldı ve sıktı ve tekrar takatımın son noktasında bırakıp, "Oku!" dedi, ben yine "Okuma bilmem" dedim. Beni üçüncü defa aynen sıktı ve bıraktığında şöyle dedi:

"Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. (A'lak suresi, 1-5.ayetler)"

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