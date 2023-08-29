14. Bölüm - Namaz

Dinin direği olan namaz, her Müslüman üzerine farzdı.

🔸 Peygamber Efendimiz (sav), Allah'tan aldığı emirle artık hanımından sonra kendisine en yakın ve sevgili bulduğu kişilere Melek ve Vahiy hakkında gördüklerini anlatmaya başladı. Henüz onlardan hiçbir şey istemiyordu; istediği tek şey sırrın açığa çıkarmamalarıydı. Fakat bu durum uzun sürmedi. Bir gün Mekke'nin üzerindeki yükseklikte Cebrâîl ona geldi ve topuğuyla tepenin yamacındaki çimenliğe vurdu. Oradan hemen bir su fışkırmaya başladı. Daha sonra namazdan önce kendisini nasıl temizliyeceğini Peygamber'e öğretmek için onun önünde abdest aldı. Peygamber de onu taklid etti. Sonra namazı nasıl kılacağını gösterip oradan ayrıldı.

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) evine döndüğünde öğrendiklerinin hepsini Hz. Hatice'ye de öğretti ve birlikte namaz kıldılar. Din artık abdest ve namaz esasları üzerine kurulmuştu. Peygamber ailesinden sonra bu esasları ilk uygulayanlar Ali, Zeyd ve Peygamber'in yakın dostu Ebû Bekir idi. Fakat Ali daha on yaşındaydı. Zeyd'in de henüz Mekke'de hiçbir etkisi yoktu. Ama Ebû Bekir sevilen ve saygı duyulan biriydi; çünkü bilgili, anlayışlı ve yumuşak huylu bir adamdı. Çoğu insan bişeyler danışmak için ona gelirdi.

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