15. Bölüm - Ey Örtüsüne Bürünen

Peygamberlik, Hz Muhammed'i (SAV) ürkütmüştü...

🔸İnen ilk ayetlerden sonra vahiy bir süre kesilmiş bu Peygamber Efendimizi (SAV) çok üzmüştü.Kalbi henüz indirilmemiş şu ayette de belirtildiği gibi ilahi kelamı almanın yükü altında eziliyordu.

"Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün."

🔸Peygamber Efendimize (SAV) "Beni örtün! Beni örtün!" dedirten ürperme yine zaman zaman geliyordu. Bir gece örtüsüne bürünmüş bir halde yatarken inzivasını insanları uyarmasını isteyen bir emir böldü.

"Ey örtünüp bürünen Peygamber! Kalk da uyar. Rabb'ini yücelt, nefsini arındır.Şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma! Rabb'inin rızasına ermek için sabret. Sura üfürüldüğü zaman var ya işte o gün çetin bir gündür."

🔸Bundan kısa bir süre sonra bir gece yine kendisinden ve O'nu takip edenlerden beklenen namazı ve O'na yüklenen büyük sorumluluğu vurgulayan emirlerle uyandırıldı.

"Ey örtünüp bürünen Peygamber! Kalk! birazı hariç olmak üzere geceyi,yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku. Şüphesiz Biz Sana ağır bir söz vahyedeceğiz."

🔸Hz. Peygamber'i (SAV) teskin ve teselli etmek için indirilen ve daha yumuşak tonda olan vahiyler de geliyordu.Bir seferinde sadece O'nun görebildiği melek şöyle seslendi: "Hatice'ye Rabb'inin selamını ilet! "

🔸Peygamberimiz de (SAV) "Hatice Cebrail (AS) sana Rabb'inden selam getiriyor! " Hz.Hatice (AS) şaşkınlıktan kurtulup söyleyecek kelimeleri bulabildiğinde şunları söyledi: "Allah selamdır, Selam da O'ndandır. Selam Cebrail'in (AS) üstüne olsun."

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr