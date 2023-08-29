16. Bölüm - Kureyş Karşı Çıkıyor

Kureyş hayırlı işlere karşı tavır alıyor, Allah'ın (CC) Resulünü (SAV) üzüyordu...

"Beni yarattığım kişiyle başbaşa bırak.Ona bol mal ve gözler önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra O daha da hırsla arttırmamı umar. Hayır! Umduğu gibi olmayacak. Çünkü O bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü O düşündü taşındı,ölçtü biçti. Kahrolası O nasıl da ölçtü biçti? Yine kahrolası nasıl ölçtü biçti? Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti. Kaşlarını çattı, sonra yüzünü ekşitti Ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: Bu ancak nakledilegelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür."

🔸İslam'ın ilk günlerinde Peygamber Efendimizin (SAV) etrafındakiler sık sık gruplar halinde Mekke'nin dışındaki yerlere gider ve kimseye görünmeden cemaatle namaz kılarlardı. Fakat bir gün birkaç putperest onlar namaz kılarken yanlarına geldi ve onlarla alay etmeye başladı.Sonunda karşılıklı çatışma çıktı. Saad kafirlerden birine vurdu ve onu yaraladı. Fakat o günden sonra Allah (CC) aksini emredinceye dek şiddetten kaçınmaya karar verdiler. Çünkü vahiy sürekli olarak Peygambere dolayısıyla da müminlere sabrı tavsiye ediyordu.

🔸Bu olay iki taraf için de istisnaydı çünkü Kureyş'in tümü Peygamberimiz (SAV) onu açıkça tebliğ ettikten sonra bile İslam'a hoşgörü gösteriyordu. Bu hoşgörü dinin kendi tanrılarına, ilkelerine kökleşmiş geleneklerine karşı çıktığını fark edene dek devam etti. Bunun farkına varır varmaz bir grup Ebu Talib'e gitti ve Peygamber Efendimizi (SAV) şikayet etti. Fakat O'nun hiçbir şey yapmadığını görünce tekrar dönüp şunları söylediler:

"Ebu Talib senin bizim için kıymetin büyük,senden kardeşinin oğlunu kontrol altında tutmanı istedik. Fakat sen yapmadın.Babalarımızın hor görülmesine tanrılarımızla alay edilmesine dayanamayız. Ya O'nu engelle ya da biz her ikinize de savaş açalım."

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