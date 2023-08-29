19. Bölüm - Ebu Cehil ve Hz. Hamza

Ebu Cehil ve Hz. Hamza yani Hak ile batılın karşılaşması.

Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen, çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisinin kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu hayır ve şer yollarını göstermedik mı? Fakat o, sarp yokuşa atılamadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde, kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.

(Beled Suresi, 3. ayet)

🔸 Mekke'de müminlerin sayısındaki artış, kâfirlerin düşmanlığını şiddetlendirmişti. Bir gün Kureyş büyükleri Kâbe'de toplanmış Hz. peygambere(SAV) karşı birbirlerinin öfkesini alevlendiriyordu. Tam o sırada peygamber efendimiz (SAV) mescide girdi. Kâbe'nin doğu köşesine giderek, Hacerü'l-esved'i öptü ve tavafa başladı. O yanından geçerken adamlar onun söyledikleri şeyi daha yüksek sesle tekrar etmeye başladı. Peygamberimizin (SAV) onları duyduğu yüzünden belli oluyordu. Yanlarından ikinci kez geçti. Onlar tekrar hakaret ettiler. Fakat üçüncü kez geçişinde onların önünde durdu ve:

🔸 Beni duyuyor musunuz? Canımı elinde tutana yemin ederim ki, sizi helak edeceğim.

Bu söz ve söyleniş şekli onları sanki büyülemişti. Söyleyecek tek bir söz bile bulamadılar.

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