20. Bölüm - Kureyş

Kureyş ehli Hz. Peygamber'i (SAV) maddi ve manevi olarak yıpratıyor, azgınlıklarında ileri gidiyordu.

Demek ona hakaret ettin, ben de onun dinindenim. Onun iddia ettiklerinin hepsini onaylıyorum. Eğer karşı çıkmaya gücün varsa bana karşı çık.

🔸 Hz. Hamza, Ebu Cehil 'in yeğenine ettiği hakaretlere böyle karşılık vermiş ve Müslüman olmuştu. O günden sonrada teslimiyetini korudu ve peygamberin (SAV) tüm isteklerine uydu. Onun İslam'a girmesi Kureyş'i çok etkiledi. Artık onu amcası Hamza'nın koruyacağını düşünerek peygamber efendimize (SAV) doğrudan saldırılarda bulunamıyorlardı. Diğer taraftan bu beklenmedik olay, onların meselenin asıl önemini daha iyi kavramalarını sağladı ve toplum içindeki yüksek konumlarına zarar verecek olan bu gelişmeyi önlemek ve durdurmak için yeni çözümler arama çabalarını arttırdı. Bu tehlikeyi düşünerek taktik değiştirmeye ve mecliste yapılan öneriyi kabul etmeye karar verdiler. Utbe:

Niçin Muhammed'e gidip kabul edeceği bazı tekliflerde bulunmuyoruz. Demişti.

🔸 Kabul ettiklerini, bizi rahat bırakması karşılığında veririz.

🔸 O sıralardan peygamber efendimizin (SAV) Kâbe yakınında yalnız başına oturduğu haberi geldi. Utbe, hemen meclisten ayrıldı ve mescide gitti. O daha çok uzlaşmacı karakterde bir insandı. Aynı zamanda çok da akıllıydı. Hz. peygambere (SAV) kardeşimin oğlu! Dedi. Sen bildiğin gibi kabilenin soylularındansın fakat halkına ciddi ve tehlikeli bir mesele getirdin. Onları birbirinden ayırıyor, onların yaşam tarzının saçma olduğunu söylüyor, dinlerini ve tanrılarını küçümsüyorsun ve onların atalarına kâfir diyorsun. Şimdi benim önerdiklerimi dinle. Sana uygun olanı kabul et. Eğer istediğin zenginlikse mallarımızı birleştirir seni en zenginimiz yaparız. Eğer istediğin şerefse seni liderimiz yaparız ve sözünden hiç çıkmayız. Ve eğer kral olmak istiyorsan, seni kral yaparız. Eğer sana musallat olan cinden ve hastalıktan kurtulamıyorsan sana bir hekim buluruz. Ve iyileşene kadar senin için tüm servetimizi harcarız.

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