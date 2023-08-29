21. Bölüm - Mucize

Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim idi...

Nun, ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükâfat vardır. Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O, hidayete erenleri de daha iyi bilir. O hâlde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme. ( Kalem Suresi, 1-14 ayetler )

"Ben büyülenmiş değilim kralınız olmayı da istemiyorum. Allah beni size elçi olarak gönderdi ve bana bir kitap verdi. Sizi hem uyarmamı hem müjdelememi emretti. Size rabbimin verdiği haberi ilettim. Ve iyi tavsiyelerde bulundum. Eğer size getirdiklerimi kabul ederseniz, bu sizin için hem bu dünyada hem de ahirette kurtuluştur. Fakat eğer kabul etmezseniz o zaman sizinle benim aramda Allah'ın hüküm vermesini bekliyorum."

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