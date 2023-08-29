23. Bölüm - Korku ve Ümit

İlk Müslümanlar daha çok gençler ve toplum içinde bir gücü bulunmayanlardı.

Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine bu âyetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tespih edenler inanırlar. Onlar korkarak, ümit ederek rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez.

( Secde Suresi, 16.ayet )

🔸 İlk Müslümanlar daha çok gençler ve toplum içinde bir gücü bulunmayanlardı. Fakat elbette gençlerin ve zayıfların hepsi hemen, ilahi daveti kabul etmemişti. Yine de hiç olmazsa vahye kulak tıkamalarına neden olacak bir kendini beğenmişlikleri yoktu.

🔸 Hz. Osman (RA) çölde duyduğu:

Ey uykudakiler! Uyanın sesi vahyin kendisiydi ve daveti kabul edenler şimdi sanki uykudan uyanmışlar ve yeni bir yaşama başlamışlardı.

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