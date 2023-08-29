24. Bölüm - Hz. Ömer

Hz. Ömer İslam'ın en bilinen nişane isimlerindendi...

🔸 Peygamberimizin (SAV) amcası Ebu Talip'in büyük oğulları kardeşleri Cafer ve Ali'nin aksine Müslüman olmadılar ve aynen babaları gibi İslam'ı kabul etmekte tereddüt ettiler. Fakat hoşgörülü kaldılar. İslam'a karşı tutumu çok farklı olanlardan biri de Ebu Leheb'di.

🔸 Kureyşlilerin peygamber efendimizi (SAV) ikna etmek için yaptıkları son toplantıdan beri İslam'a düşman olduğunu daha açık söylemeye başlamıştı. Ebu Leheb'in karşı Ümmü Cemil'de peygamber efendimize (SAV) karşı özel bir düşmanlık besliyordu.

🔸 Bu karı - koca oğullarını, peygamberin (SAV) kızlarını boşamaları için zorlamaya karar verdiler. Fakat Ümmü Cemil'in bu boşanmalardan duyduğu sevinç, Hz. Osman'ın (RA) Rukiye ile evlendiğini duyduğunda yok oldu.

🔸 Bu evlilik peygamberimiz (SAV) ve hanımı için bir öncekinden daha sevindiriciydi. Kızları mutluydu ve yeni damatları hem kızlarına hem de onlara karşı saygı ve sevgi duyuyordu.

🔸 Şükretmeleri gereken başka bir konu daha vardı. Rukiye kızlarının ve tüm Mekke'de kendi yaşıtlarının en güzeliydi. Osman'da çok yakışıklı bir adamdı. İkisini bir arada görmek bir sevinç meselesiydi.

🔸 Evliliklerinden kısa bir süre sonra ikisi de Mekke dışındayken, peygamber efendimiz (SAV) onlardan haber almak için yanlarına birini göndermiş fakat adam beklenilenden çok geç dönmüştü. Geciktiği için özür dilemeye başladığında Hz. peygamber (SAV) sözünü kesti ve:

Bırak seni geç bıraktığını ben söyleyeyim. Orada Osman ve Rukiye'nin güzelliklerini seyretmeye daldın ve o yüzdende geç kaldın. Dedi.

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