28. Bölüm - Adil bir kral

Necaşi saygı duyulan, sevilen, adil bir kraldı...

🔸 "Eğer Habeşistan'a giderseniz, orada hiç kimseye haksızlık ve adaletsizlik yapmayan bir kral bulacaksınız. Orada dine sımsıkı bağlı bir yaşam vardır. Allah size bu çektiklerinizden bir kurtuluş yolu gösterene dek orada kalın." Peygamber Efendimizin bu sözleri üzerine mü'minlerden bir grup Habeşistan'a gitmek üzere yola koyuldu. Kureyşliler de oraya elçiler göndermişti. Kralı ikna ederek Müslümanları kendilerine teslim etmelerini istedi. Habeşistanlıların herşeyden çok deri eşyalara değer verdiklerini duymuşlardı, bu yüzden Necâşî'nin bütün kumandanlarına yetecek kadar çok sayıda deri hazırladılar. Kralın kendisi için hazırlanan önemli hediyeler de vardı. Kureyş'in gönderdiği elçilerden biri de sonradan İslam'ı kabul eden Amr İbnül As'tı. Kureyşliler elçilere ne yapmaları gerektiğini bir bir anlattılar: Kumandanların hepsine teker teker gidecek, hediyelerini verip şöyle diyeceklerdi: "Halkımız bizi kralınıza gönderdi ve sığınmacıları bize teslim etmenizi istiyor. Kralınıza bu konuyu açtığımızda bizidestekleyin, onları bize teslim etmesini ve onlarla hiç konuşmamasını tavsiye edin. Çünkü onlarla ilgili en iyi kararı kendi halkları verir."

🔸 Kumandanların hepsi bu konuda söz verdiler, iki elçi de Necâşî'nin hediyelerini götürüp, ona kumandanlara söylediklerini tekrarladılar. Kumandanlar da oradaydı ve tek ses halinde Necâşî'ye sığınanların bu adamlara teslim edilmesi gerektiğini, çünkü onlarla ilgili en iyi kararı kendi akrabalarının verebileceğini söylediler. Fakat Necâşî bu fikirden hoşlanmamıştı "Hayır, bana sığınan ülkemi yurt edinen ve herkese rağmen beni seçen bu adamları teslim etmeyeceğim. Söylediklerinin doğru olup olmadığını öğrenmeden onları bırakmayacağım. Eğer bu adamlar doğru söylüyorsa onları teslim edeceğim, kendi adamları onlarla ilgilensin. Fakat eğer bunlar doğru değilse, onlar benim korumamı istedikleri sürece onları koruyacağım" dedi.

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr