30. Bölüm - Hz. Ömer

Hz. Ömer (ra) o zamanlar 26 yaşında, güçlü, yiğit ve kararından caydırılamaz bir adamdı.

🔸 Habeşistan'a göç eden Müslümanları almak için giden iki elçi, kralın huzurunda küçük düşmüş ve Mekke'ye dönmüştü.Kureyşliler Mecaci'nin isteklerini reddetlikleri haberini alınca çok öfkelendiler.

🔸 Hemen bu Cehil'in önderliğinde müminlere yaptıkları işkenceleri daha da arttırmaya başladılar. Ebu Cehil'in yeğeni Ömer'de (ra) onun tavsiyelerini eksiksiz ve daha şiddetli bir biçimde yerine getiriyordu.

🔸 Hz. Ömer (ra) o zamanlar 26 yaşında, güçlü, yiğit ve kararından caydırılamaz bir adamdı. Fakat dayısının aksine dindardı ve İslam'a karşı çıkışı bu yüzdendi.

🔸 Babası Hattab onu, Kabe'ye ve içindeki putlara saygı duyacak şekilde yetiştirmişti. Bu yüzden Allah'ın evi ve putlar onun için ayrılmaz bir bütündü. Kureyşte bu bütünün içindeydi. Fakat artık Mekke'de iki din ve iki toplum vardı. Ömer (ra), bu sorunun tek nedeni olduğunun düşünüyordu.

🔸 Ona göre bu ayrılığa neden olan adam yok olduğunda tüm sorun çözülecekti. Başak bir çare yoktu ve bu yol denenmeliydi. O gün elçiler Mekke'ye geldiğinde kafasındakini söyledi ve hemen evine gisdip kılıcını aldı.

🔸 Evden çıktıktan sonra kısa bir süre sonra kendi kabilesinden Nuaym 'a (ra) rastladı. Nuaym (ra) Müslüman olmuştu. Fakat Ömer'den (ra) ve diğer akrabalarından korktuğu için bunu gizli tutuyordu. Yine de Ömer'in (ra) yüzündeki hiddetli ifadeyi görünce ona nereye gittiğini sormaktan kendini alamadı.

🔸 Hz. Ömer (ra) "Kureyş'i ikiye ayıran o adama gidiyorum, onu öldüreceğim." derken Nuaym (ra) dolaylı şekilde "Sen de ölebilirsin." diyerek onu durdurmaya çalıştı...

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