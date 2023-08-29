31. Bölüm - Boykot

Kureyş, Haşimilere karşı geniş çaplı bir boykota girişir.

🔸 "Zulme uğradıktan sonra Allah (CC) yolunda hicret edenlere gelince elbette onları güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi, onlar sabreden ve yalnız Rabbi'ne tevekkül eden kimselerdir."

🔸 Hz. Ömer (ra) müminler Allah'a (CC) gizli ibadet ederken Kureyşliler'in de Kabe'de putlara tapmalarına tahammül edemiyordu. Bu yüzden gidip orada namaz kılar ve arkadaşlarını da teşfik ederdi. Bazen o ve Hamza (ra) yanlarında başka Müslümanlarla mescide girer ve namaz kılarlardı.

🔸 Böyle zamanlarda Kureyş liderleri hiç ortada görünmezdi. Çünkü onlar için orada oturmak ve olanları seyretmek gurur kırıcıydı. Ömer'den (ra) korktukları içinde müdahale edemiyorlardı. Fakat bu genç adamın kendilerini yendiklerini de zannetmesini istemiyorlardı.

🔸 Bu yüzden Ebu Cehil'in baskısıyla en iyi çözümün Ebu Leheb dışında Müslüman olsun olmasın Hz. Peygamber'i (sav) koruyan tüm Haşimîler'e bir boykot düzenlemek olduğuna karar verirler.

🔸 Hazırladıkları antlaşma metnine göre kimse onlarla evlilik bağı kurmayacak ve hiçbir alışveriş yapmayacaktı. Bu durum yakınları Hz. Peygamber'i (sav) reddene ve o peygamberlik iddiasından vazgeçene dek sürecekti. Hepsi taraftar olmasa da kırk Kureyşli lider bu antlaşmayı imzaladı ve hazırlanan metin dikkatle Kabe'nin içine yerleştirildi.

🔸 Karşılıklı dayanışma için tüm Müslümanlar ve Hz. Peygamber'in (sav) akrabaları Mekke Vadisi'nin Ebu Talib Mahallesi'nde toplandı. Hz. Peygamberimiz (sav) o mahalleye gelirken Ebu Leheb Kureyşliler'e bağlı olduğunu gösterircesine başka bir yere taşındı.

🔸 Boykot sıkı bir şekilde uygulanmıyordu ve evli bir kadın halâ eski kabilesinin bir üyesi sayıldığı için Haşîm Oğulları'yla bağlar tamamen koparılamıyordu. Ebu Cehil sürekli boykotu kontrol ediyor, fakat istediklerini herkese uygulatamıyordu.

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