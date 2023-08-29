32. Bölüm - Boykota İtirazlar ve Ebu Leheb

Ebu Leheb ve eşi sapkınlıkta ileri gitmişlerdi.

🔸 Peygamber efendimiz(SAV) çağında yaşayanların adından çok nadir bahseden Kur'an, Ebu Leheb ve karısının cehenneme gireceğini söylemişti. Ümmü Cemil bunu duyunca elinde bir taş tokmakla Kâbe'ye peygamberimizi (SAV) aramaya çıktı. Ve onun yanında oturan Hz. Ebubekir'e gidip, arkadaşın nerede? Diye sordu. Şaşkınlıktan konuşamayan Ebubekir, onun kimi kastettiğini biliyordu. Ümmü Cemil devam etti:

Duyduğuma göre beni hicvetmiş, yemin ederim onu bulursam, ağzını bu havan tokmağıyla parçalayacağım. Ha, beni sorarsan ben gerçek bir şairim. Dedi ve şunu okudu:

Biz o suçluya uymuyoruz. Emirleri ile alay ediyor ve dininden nefret ediyoruz.

🔸 Ümmü Cemil gittiğinde Hz. Ebubekir arkadaşına kadının kendisini görüp görmediğini sordu. Peygamber efendimiz (SAV):

O beni göremedi çünkü Allah onun gözüne perde çekti. Dedi. Arapça günahkâr, suçlu anlamına gelen "muzammam" övülen ve değer verilen anlamına gelen Muhammed'in karşıtı bir kelimedir.

🔸 Kureyşliler peygamber efendimizi (SAV) yermek için bazen bunu kullanırlardı. O da bu kelimeyi duyunca arkadaşlarına:

Allah'ın Kureyşlilerin kötülüklerinden beni koruması şükre değmez mi? Onlar bana muzammam diyorlar hâlbuki ben Muhammed'im. Derdi.

🔸 Bu arada Müslümanlara ve Hz. Muhammed'in ailesine uygulanan boykot, iki yıl sürmüş ve tıpkı Müşriklerin sözleri gibi yaptıkları da beklenen etkilerin hiçbirini göstermemişti. Aksine tüm Arabistan'da İslam'dan bahsedilmesine neden olmuştu. Bu tür düşüncelerden bağımsız bir şekilde Kureyşlilerin çoğu özellikle de akrabaları boykot edilenler bu hakaret için olumsuz düşünceler taşıyordu. Durumu değiştirmenin zamanı gelmişti.

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