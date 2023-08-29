33. Bölüm - Cennet ve Ebediyet

Habeşistan'a göç eden bazı Müminlerde artık Mekke'de rahatça yaşayabileceğini düşünerek Mekke'ye dönmüş ama hayal kırıklığına uğramıştı.

🔸 Mekke'de Müslümanları boykot edenler iki yılın ardından bundan vazgeçmeye mecbur kalmıştı. Habeşistan'a göç eden bazı Müminlerde artık Mekke'de rahatça yaşayabileceğini düşünerek Mekke'ye dönmüş ama hayal kırıklığına uğramıştı.

🔸 Mekke'ye dönüp zor durumda kalan yardım isteyenlerden biri de Osman Bin Maz'un'du. Kuzenlerinin kendilerini kandıracağını biliyordu. Yaşlı Velid onu, koruması altına aldı. Fakat Osman, kendisi güven içinde yaşarken diğer Müslümanların eziyet çektiğin görünce Velid'den üzerindeki korumayı kaldırmasını istedi. Adam ona:

Kardeşimin oğlu benim adamlarım sana bir zarar mı verdi? Diye sorunca:

🔸 Hayır, ben Allah'ın koruması altına girmek, ondan başkasına sığınmamak istiyorum. İhtiyar adamla beraber mescide gitti ve herkesin önünde onun koruması altında olmadığını açıkladı. Birkaç gün sonra büyük şair Lebid, Kureyşlilere şiir okuyordu. Osman'da bunu dinleyen büyük kalabalığın arasındaydı. Genelde tüm Araplarda olan şiir yeteneği, Ebu Talip gibi kişilerde daha fazla göze çarpıyordu. Fakat bunlarında ötesinde büyük şair diye anılan birkaç kişi vardı. Lebid'de bu isimlerden biriydi ve Kureyşliler onu aralarında görmekten şeref duyuyorlardı. Okuduğu şiirlerden biri şöyle başlıyordu:

İşte! Allah'tan başka her şey boştur. Osman bu mısrayı duyduğunda doğru söyledin dedi. Lebid'in şiiri şöyle devam ediyordu:

Ve tüm zevkler yok olacak. Osman bunu duyunca, yalan söylüyorsun! Diye bağırdı.

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