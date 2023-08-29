38. Bölüm - Mus'ab Bin Umeyr

İç çekişmelerle oyalanan Medineliler arasındaki rekabet yıllardan beri sürüyordu.

🔸İç çekişmelerle oyalanan Medineliler arasındaki rekabet yıllardan beri sürüyordu. Fakat yine de ilişkileri tamamen kesmeyen iki kabile arasında evlilikler yapılıyordu. Örneğin insanlara İslam'ı öğretmesi için Peygamberimiz(sav) tarafından Medine'ye gönderilen Mus'ab'ın(ra) Hazrecli ev sahibi Evsli Sa'd İbn Muaz'ın kuzeniydi. Sa'd yeni dine şiddetle karşı çıkıyordu. Bu yüzden Müslümanların kuzeniyle birlikte bir gün kendi kabilesinin topraklarındaki bahçede oturup sohbet ettiğini görünce öfkelenip utandı.

🔸Böyle hoş olmayan bir durumla muhatap olmak istemediği için kendinden sonra kabilesinin en etkili adamı olan Useyd'e gitti ve "Buralara zayıf insanları kandırmak için gelen şu iki adama git. Onları buradan çıkar ve bizim topraklarımıza girmeyi onlara yasakla. Eğer oradaki akrabam olmasaydı bunu sana yüklemezdim fakat o benim teyzemin oğlu. Bu yüzden bir şey yapamam." Useyd mızrağını aldı, müminlerin yanına gitti. Ve takınabileceği en sert ifadeyle "Buraya bizi kandırmaya mı geldiniz eğer hayatta kalmak istiyorsanız memleketimizden gidin!" dedi.

🔸Mus'ab(ra) ona baktı ve çok yumuşak bir tonda "Neden oturup benim söylediklerimi dinlemiyorsun? Dinledikten sonra hoşuna giderse kabul eder gitmezse kabul etmezsin." dedi. Peygamber elçisinin görünüşünden ve davranışından etkilenen Useyd "Doğru söylüyorsun." dedi. Ve mızrağını yere dayayarak onların yanına oturdu. Elçi ona İslam'ı anlatıp Kur'an'ı okuyunca adamın yüzündeki ifade değişti. Yüzündeki aydınlık ve yumuşamadan etrafındakiler onun Müslüman olduğunu anladılar.

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