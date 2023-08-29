39. Bölüm - Göçler

Medineler'in Peygamber Efendimiz ile birden sözleşmeleri ve memleketlerinde ardı ardına birçok insanın müslüman olması, Mekke'de her türlü sıkıntıyı yaşayan müminlere hayatlarını rahatça sürdürebilecekleri bir yuvanın kapılarını açıyordu.

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) Mekke'deki Müslümanları Medine'ye hicret etmeye teşvik ediyor. Hz. Peygamberimiz'in (sav) Mus'ab Medineler'e İslam'ı öğretmek için daha önce oraya göç etmiş ve onun vesilesiyle İslam'ı kabul etmişti.

🔸 Medineler'in Peygamber Efendimiz ile birden sözleşmeleri ve memleketlerinde ardı ardına birçok insanın müslüman olması, Mekke'de her türlü sıkıntıyı yaşayan müminlere hayatlarını rahatça sürdürebilecekleri bir yuvanın kapılarını açıyordu.

🔸 Orada da iç karışıklıklar vardı. Fakat Medineliler artık kardeş düşmanlığının bitmesini istiyorlar ve Peygamber Efendimiz'in (sav) düşmanlığa son vereceğini ümit ediyorlardı. Zaman geçtikçe öyle de olacak müminler Medine'de Allah (CC) için yaşayanların nasıl kuvvetli bir bağ kuracağını gösterecekti.

🔸 Peygamber Efendimiz'in (sav) yönlendirmelerinden sonra yola çıkmak isteyenlerden biri de Ebu Seleme (ra) oldu.

🔸 Ebu Talib'in (ra) ölümü onun koruyucusuz kalanmsına neden oldu. Bu yüzden karısını ve küçük oğlunu bir deveye bindirdi ve kendisi yürüyerek Medine'ye doğru yola çıktı. Fakat hanımı Ebu Cehil'in kuzeni oluyordu. Ailesinden bazıları onu takip ettiler ve devenin ipini elinden aldılar.

🔸 O da karşı çıkmanın anlamsız olduğunu bildiği için karısına onlarla birlikte gitmesini söyledi. Daha sonra onu almak için bir yol bulacaktı. Fakat akrabaları bu olayı duyunca çok kızdılar ve çocuğun kendi vesayetleri altında olması gerektiğini söylediler.

🔸 Tüm kabile merhamet edip çocuk ve annesini gönderene dek aile ayrı kaldı. Bir müddet sonra Ümmü Seleme (ra) yanına yalnızca oğlunu alarak yola çıktı. Biraz yol aldıktan sonra o zaman henüz Müslüman olmayan Osman İbn-i Tâlha ile karşılaştılar. Osman yol boyunca çocuk ve annesine arkadaş oldu. Ebu Selem'nin (ra) Kuba'da olduğunu duymuşlardı. Hurma bahçelerini görünce Osman, "Kocan bu şehirde, selametle git. " dedi ve kendisi tekrar Mekke'ye döndü...

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