40. Bölüm - Suikast

Mekkeliler Alemlerin Efendisinin hayatına kast etmek istediler.

🔸"Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya O'nu değiştir dediler. De ki; O'nu kendiliğinden değiştirmem benim için olur şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım eğer Rabb'ime isyan edecek olursam elbette büyük bir günün azabından korkarım. De ki; eğer Allah dileseydi ben size onu okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan, Kur'an'ın inişinden önce kırk yıllık bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz?"

🔸Medine'ye göç yolu açıldıktan sonra birçok Müslüman inanmanyaların baskılarından kurtulabilmek için Mekke'den ayrılmaya başlamıştı. Fakat Kureyşliler buna da engel olmak istiyor bazı müminleri hicret yolundan zorla döndürüyordu.

🔸Hişam ve Ayyaş 'da çıktıkları göç yolunu tamamlayamayanlardandı. Fakat onların baskı ve işkence altında İslam'dan döndüklerini açıklamalarından, sürekli akan göçleri durduramadığı için ezilen Kureyş'in kazandığı şey yalnızca küçük bir zaferdi.

🔸Artık Mekke'deki büyük evlerden bazıları sahipsizdi. Diğerlerinde ise birkaç ihtiyardan başka kimse kalmamıştı. Sadece 10 yıl önce çok zengin ve ahenkli görünen şehri tek insan değiştirmişti. Fakat bu üzüntülerinin yanı sıra Mekkeliler dinleriyle çatışınca hiçbir akrabalık bağını tanımayan bu insanların toplanığı Medine'de kendileri için büyük bir tehlikenin geliştiğinin farkındaydılar.

🔸Hazreti Peygamberin (sav) "Ey Kureyşliler! Sizi yerle bir edeceğim." sözünü unutmuyor ve görünürde korkulacak hiçbir şey yokken korkuyorlardı. Gözlerini üzerinden hiç ayırmadıkları halde O Medine'yi vatan tutmanın bir yolunu bulmuş ve bu söz artık bir tehdit olmaktan çıkmıştı.

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