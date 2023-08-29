41. Bölüm - Hicret

Yalan söylemeyeceğini çok iyi bilmelerine rağmen Peygamber Efendimiz'in söylediklerine inatla inanmayanlar onu öldürmeye karar vermişlerdi.

🔸 Yalan söylemeyeceğini çok iyi bilmelerine rağmen Peygamber Efendimiz'in söylediklerine inatla inanmayanlar onu öldürmeye karar vermişlerdi. Ama Hz. Ali'yi kendi yatağına yatıran Peygamberimiz, onu öldürmek için nöbet tutanların arasından geçip gitmişti.

🔸 Kur'an-ı Kerim'de bu insanların içine düştükleri durum şöyle anlatılır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Sen ancak zikre Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele!

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) müşrikler kendini aşamayacak bir çembere aldığını zannederken evinden çıkıp Hz. Ebubekir'in (ra) evine gitti ve ikisi vakit kaybetmeden evin arka penceresinden çıkarak eyerli hâlde bekleyen iki devenin yanına gitti.

🔸 Birine Peygamber Efendimiz (sav), birine de Abdullah bindi. Yolcular planladıkları şekilde Sevr Dağı'ndaki mağaraya doğru yöneldiler. Çünkü Mekke'de yoklukları anlaşılır anlaşılmaz tüm kuzey yollarına gözcü yerleştirileceğinii biliyorlardı. Mekke'nin biraz dışına çıkınca Peygamberimiz (sav), devesini durdurdu ve arkasına bakarak doğduğu şehir için "Allah'ın (CC) yeryüzünde benim en sevdiğim yer sensin ve halkım beni zorlamasaydı senden ayrılmazdım." dedi.

🔸 Hz. Ebubekir'in (ra) köle olarak aldığı ve sonradan azad ettiği çoban, Âmir İbn-i Füheyre sürüsüyle onların izlerini kapatmak için arkalarından gidiyordu. Mağaraya vardıklarında Ebu Bekir (ra), oğlunu develerle birlikte eve gönderdi ve ertesi gün yoklukları farkedilince neler konuşulduğunu dinlemesini ve sonraki gece haber getirmesini söyledi.

🔸 Ertesi gece Abdullah ve kardeşi Esma mağaraya onlara yemek getirdiler. Verdikleri haber şuydu: "Hz. Peygamber'i (sav) yakalayıp getirene yüz deve ödül verilecekti." Atlılar, Mekke'den Medine'ye giden bütün yolları ikisini de birlikte yakalayabilmek için araştırıyorlardı...

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