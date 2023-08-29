43. Bölüm - Medine'ye Giriş

Medine'ye varana kadar birçok tehlike atlatan Peygamber Efendimiz ve Hz. Ebu Bekir, Yesrib'e 27 Eylül 622 Pazartesi ulaştı.

🔸 "Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah' (CC) anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışları üzerine düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın, seni eksilkliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru!" derler.

🔸 Rabbimiz sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbi'nize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik.

🔸 Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vadettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vadettiğinden dönmezsin. Rab'leri onlara şu karşılığı verdi:

🔸 "Ben erkek olsun kadın olsun sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir mükafaat olmak üzere onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafaatın en güzeli Allah (CC) katındadır."

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) ve Hz. Ebu Bekir'in (ra) göç yolculuğu artık sona ermişti. Medine'ye varana kadar birçok tehlike atlatan bu yol arkadaşları vahaya 27 Eylül 622 Pazartesi ulaştı.

🔸 Hz. Peygamber Medine'ye girmeden önce kendisinden evvel hicret edenlerin ilk durağı olan Kuba'da durmuş ve birkaç günü orada geçirmişti.

🔸 O sırada Medineliler'in Hz. Peygamber (sav) Kuba'ya geldiği için sabırsızlandıkları haberi geldi. Bu yüzden Allah'ın elçisi orada üç gün kaldı ve ayrılmadan önce İslam'ın ilk camisinin temelini attı...

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr