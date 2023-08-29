44. Bölüm - Ahenk ve Uyuşmazlık

Medine farklı dine mensupların ortak yönetiminde buluşmuştu.

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) Medine'ye geldiğinde bir bahçe almış, ve buraya bir mescit yapılmasını istemişti. İlk cuma namazının kılındığı yer olan Kuba'daki gibi hemen yapıma başlandı. Binanın çoğu kerpiçtendi. Fakat kuzeydeki duvarın ortasındaki mihrabın iki tarafına taş yerleştirildi.

🔸 Mescidin çatısı hurma dallarındandı. Fakat yapının üstü tamamen kapanmamıştI, büyük bir kısmı çatısızdı. Peygamber Efendimiz (sav) Medineli Müslümanlara yardımcılar anlamına gelen ensar, kendi yurdunu bırakıp Medine'ye yerleşen Müslümanlara da göç edenler anlamına gelen muhacir adını verdi.

🔸 Kendisi de dahil hepsi inşaatta çalıştılar. Çalıştıkları sırada sürekli şu beyiti tekrarlıyorlardı: "Allah'ım ahiret gününden başka iyi gün yoktur. Ensar ve muhacirlere yardım et. Bu iki grubun bir üçüncüsüyle güçlendirileceği ümit ediliyordu. Sonunda Yahudiler ile Müslümanlar arasında iki grubu bir toplum haline getiren fakat dinlerinde serbest bırakan karşılıklı bir anlaşma imzalandı.

🔸 Müslümanlar ve Yahudiler eşit konuma sahip olacaktı. Eğer bir Yahudiye zarar verilirse ona hem Müslümanlar hem de dindaşları yardım edecekti. Aynı durum Müslümanlar için de geçerliydi. Putpereslere karşı beraber savaşacaklar ve birbirlerinden ayrı barış yapmayacaklardı.

🔸 Eğer görüş farklılıkları, tartışmalar, analaşmazlıklar ortaya çıkarsa bu mesele Resulullah (sav) aracılığıyla çözülecekti. Bununla birlikte anlaşma metninde Peygamber Efendimiz'e (sav) hep Allah'ın (CC) Resulu olarak değinilmesine rağmen doğal olarak Yahudilerin onun Allah'ın (CC) elçisi olduğunu kabul etmek zorunda olduklarını ifade eden bir madde yoktu.

🔸 Yahudiler bu antlaşmayı politik olduğundan dolayı kabul etmişlerdi...

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