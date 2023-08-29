45. Bölüm - Kardeşlik ve Nifak

Evs ve Hazreç'in birleşmesi bir taraftan Medine Araplarına büyük bir güç vermiş diğer taraftan bütün bu müttefiklere duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırmıştı.

🔸 Yahudilerin çoğu Müslümanlar Medine'ye geldiğinde iç savaşın sona ermesine neden olan bu birliğe sevinmişlerdi. Fakat çatışmalarda bir yandan onların işine yarıyordu. Araplar arası bir çatışma, Arap olmayanların değerini artırıyordu. Çünkü onlara müttefik olarak ihtiyaçları duyuluyordu.

🔸 Evs ve Hazreç'in birleşmesi bir taraftan Medine Araplarına büyük bir güç vermiş diğer taraftan bütün bu müttefiklere duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırmıştı. Anlaşmaya giren Yahudilerin de bu güçten payları olacaktı. Fakat bu aynı zamanda vadi dışındaki Araplara karşı açılan savaşta onlara zorunluluklar yükleyen bir anlaşmaydı.

🔸 Yeni dönem onlar için çok başka tehlikelerde ortaya çıkarabilirdi. Oysa eski yaşamlarına alışmışlardı. Bu yüzden çoğu eski hayatına dönmek istiyordu. Evs ile Hazreç arasındaki anlaşmazlığı, ustaca körükleyen yaşlı bir Yahudi bu iki kabilenin birleşmesine çok kızmıştı.

🔸 Sesi güzel olan bir gençten Medineliler topluca otururken yanlarına gidip iki tarafın birbirlerini suçlamak ve aşağılamak için yazdığı şiirleri okumasını istedi. Bu genç söylenenleri aynen yaptı ve orada bulunanların hepsini geçmişe götüren şiirleriyle büyük bir ilgi topladı.

🔸 İki tarafta kendilerini öven sözleri alkışladı daha sonra iki eski düşman birbirine bağırmaya hakaret etmeye başladı. Sonunda silahlanın! Silahlanın sesleri yükseldi. Kayalıklara gidip tekrar savaşmak için yola çıktılar.

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