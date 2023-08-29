46. Bölüm - Ezan

Peygamber Efendimiz, Medine'ye gider gitmez bir mescit inşa etmeye başlamıştı.

🔸"Allah'a ortak koşanların, inkârlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedî kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur." (Tevbe Suresi, 17-18. Ayetler)

🔸Peygamber Efendimiz, Medine'ye gider gitmez bir mescit inşa etmeye başlamıştı. Mescidin henüz yapım halinde olduğu ilk aylardan birinde cemaat büyük bir kayıpla karşılaştı. Hz. Peygamber'e biat eden ilk Medineli Müslüman Esad ölmüştü. O, iki akabe biatı arasında Medine'ye gelip İslam'ı anlatan genç Mushab'a ev sahipliği yapmıştı.

Peygamber Efendimiz onun için şöyle dedi, "Yahudi ve Araplardan ikiyüzlüler benim hakkımda şöyle diyecekler, 'eğer o gerçekten peygamber olsaydı arkadaşı ölmezdi.' Halbuki ben Allah'ın isteği dışında ne kendim ne de arkadaşım için bir şey dileyemem."

🔸Belki de Esad'ın cenaze töreninde Selman ile Peygamber Efendimiz ikinci defa karşılaştılar. Çünkü sonraki yıllarda Selman bu olayı şöyle anlatacaktı, "Allah'ın Resulü kabristandayken yanına gittim. Orada bir arkadaşının tabutu başındaydı."

Selman, Peygamber Efendimizin oraya geleceğini biliyordu. Bu yüzden zamanında oraya ulaşabilmek için işini bıraktı, ensar ve muhacirlerden bir grupla oturan Hz. Peygamber'e yetişti. "Onu selamladım." dedi Selman. Daha sonra peygamberlik mührünü görme ümidiyle arkasına geçtim. Benim isteğimi anladı. Hocamın bana anlattığı şekilde mührü gördüm. Eğildim, mührü öptüm ve ağladım. Sonra bana yanına gelmemi söyledi. Önüne oturdum ve ona başımdan geçenleri anlattım. Hikayemi arkadaşlarının da dinlemesini istedi. Daha sonra Müslüman oldum.

🔸Selman, bir köle olduğu için Yahudiler arasında yaşıyor ve çok sıkı çalıştırılıyordu. Dolayısıyla bu olaydan sonraki dört yıl boyunca Müslümanlarla çok az beraber olabildi. Fakat ileriki yıllarda özellikle Hendek Savaşı'nda öğrettiği savunma taktiğiyle İslam'a büyük bir hizmette bulunacaktı. O Müslüman olmadan önce ateşe tapan halkından ayrılmış bir dizi rahibin öğrencisi olmuştu. Rahibin kendisine söylediği peygamberi bulmak ümidiyle çıktığı yolda esir düşmüş, fakat Allah onu yüceltmişti.

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