49. Bölüm - Allah'ın Vaadi

"Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: 'Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.' Şöyle de dediler: 'İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.'"

Peygamber Efendimiz (sav) Medîne'den ayrılmış ve batıdaki Bedir'e yönelmişti. Ebû Süfyân'ı orada yakalamayı planlıyordu. Bu nedenle iki adamı gözcü olarak gönderdi.

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