51. Bölüm - Bedir Savaşı

Kureyş ilerlemeye başlamıştı fakat kum tepecikleri arasında olduklarından daha az görünüyorlardı.

🔸Peygamber Efendimiz orduyu düzene sokmuş ve elinde bir okla askerlerin önünde durup onlara moral veriyordu. Çok geride kalan birinin göğsüne elindeki okla hafifçe vurarak "Sıraya gir Sevad!" dedi.

🔸Kureyş ilerlemeye başlamıştı fakat kum tepecikleri arasında olduklarından daha az görünüyorlardı. Buna rağmen Peygamber Efendimiz iki ordu arasındaki dengesizliği biliyordu. Hz Ebubekir ile birlikte gölgeliğine döndü ve Allah'a vadettiği yardımı göndermesi için dua etti.

🔸Daha sonra hafifçe uyukladı ve uyandığında "Neşelen Ebubekir! Allah'ın yardımı geldi. İşte Cebrail, yanında bir atla geliyor savaş için hazırlanmış." dedi.

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