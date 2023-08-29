53. Bölüm - Yenilenlerin geri dönüşü

Kureyş ordusu Bedir Savaşı'nın ardından Mekke'ye küçük gruplar halinde dönmüştü.

🔸Kureyş ordusu Bedir Savaşı'nın ardından Mekke'ye küçük gruplar halinde dönmüştü. Mekke'ye ilk varanlar arasında Kureyş'in gelecekteki lideriyle aynı künyeyi taşıyan Ebu Sufyan'da vardı. İslam'a karşı gösterdiği düşmanlık onu süt kardeşi Hazreti Muhammed ve İslam hakkında yergi dolu şiirler yazmaya itmişti.

🔸Fakat Bedir onu oldukça sarsmıştı. Mekke'ye döndüğünde ilk düşüncesi Kabe'yi ziyaret etmek oldu. O sırada Ebu Leheb zemzem çadırı denilen çadırın altında oturuyordu. Yeğenini gören Ebu Leheb onu neler olduğunu anlatması için yanına çağırdı.

🔸"Anlatılacak bir şey yok!" dedi Ebu Sufyan. "Düşmanla karşılaştık sonra arkamızı dönüp kaçtık. Onlar bizi kovaladılar ve istedikleri kadar esir aldılar. Arkadaşlarımdan hiçbirini suçlamıyorum çünkü biz sadece düşmanla karşı karşıya değildik, gökle yer arasında ayakları yere değmeyen atlar üzerinde beyaz giysili adamlar da vardı."

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