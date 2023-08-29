54. Bölüm - Esirler

VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
1. Bölüm - Zemzem 29 Ağustos 2023 1. Bölüm
2. Bölüm - Kabe 29 Ağustos 2023 2. Bölüm
3. Bölüm - Vadideki Kureyş 29 Ağustos 2023 3. Bölüm
4. Bölüm - Bir kaybın tekrar bulunuşu 29 Ağustos 2023 4. Bölüm
5. Bölüm - Bir Peygambere duyulan ihtiyaç 29 Ağustos 2023 5. Bölüm
6. Bölüm - Fil Yılı 29 Ağustos 2023 6. Bölüm
7. Bölüm - Çöl 29 Ağustos 2023 7. Bölüm
8. Bölüm - İki Kayıp 29 Ağustos 2023 8. Bölüm
9. Bölüm - Ficar Savaşı 29 Ağustos 2023 9. Bölüm
10. Bölüm - Evlilik Teklifleri 29 Ağustos 2023 10. Bölüm
11. Bölüm - Yuvanın Misafirleri 29 Ağustos 2023 11. Bölüm
12. Bölüm: Kabe'nin yeniden inşası 29 Ağustos 2023 12. Bölüm
13. Bölüm - İlk Vahiy 29 Ağustos 2023 13. Bölüm
14. Bölüm - Namaz 29 Ağustos 2023 14. Bölüm
15. Bölüm - Ey Örtüsüne Bürünen 29 Ağustos 2023 15. Bölüm
16. Bölüm - Kureyş Karşı Çıkıyor 29 Ağustos 2023 16. Bölüm
17. Bölüm - Ebû Zer 29 Ağustos 2023 17. Bölüm
18. Bölüm - Evs ve Hazrec 29 Ağustos 2023 18. Bölüm
19. Bölüm - Ebu Cehil ve Hz. Hamza 29 Ağustos 2023 19. Bölüm
20. Bölüm - Kureyş 29 Ağustos 2023 20. Bölüm
21. Bölüm - Mucize 29 Ağustos 2023 21. Bölüm
22. Bölüm - Kureyş'in İleri Gelenleri 29 Ağustos 2023 22. Bölüm
23. Bölüm - Korku ve Ümit 29 Ağustos 2023 23. Bölüm
24. Bölüm - Hz. Ömer 29 Ağustos 2023 24. Bölüm
25. Bölüm - Kıyamet 29 Ağustos 2023 25. Bölüm
26. Bölüm - Üç soru 29 Ağustos 2023 26. Bölüm
27. Bölüm - Habeşistan 29 Ağustos 2023 27. Bölüm
28. Bölüm - Adil bir kral 29 Ağustos 2023 28. Bölüm
29. Bölüm - Necaşi 29 Ağustos 2023 29. Bölüm
30. Bölüm - Hz. Ömer 29 Ağustos 2023 30. Bölüm
31. Bölüm - Boykot 29 Ağustos 2023 31. Bölüm
32. Bölüm - Boykota İtirazlar ve Ebu Leheb 29 Ağustos 2023 32. Bölüm
33. Bölüm - Cennet ve Ebediyet 29 Ağustos 2023 33. Bölüm
34. Bölüm - Hüzün Yılı 29 Ağustos 2023 34. Bölüm
35. Bölüm - Taif 29 Ağustos 2023 35. Bölüm
36. Bölüm - Senin Yüzünün Nuru 29 Ağustos 2023 36. Bölüm
37. Bölüm - Hüzün Yılından Sonra 29 Ağustos 2023 37. Bölüm
38. Bölüm - Mus'ab Bin Umeyr 29 Ağustos 2023 38. Bölüm
39. Bölüm - Göçler 29 Ağustos 2023 39. Bölüm
40. Bölüm - Suikast 29 Ağustos 2023 40. Bölüm
41. Bölüm - Hicret 29 Ağustos 2023 41. Bölüm
42. Bölüm - Hicret Yolunda 29 Ağustos 2023 42. Bölüm
43. Bölüm - Medine'ye Giriş 29 Ağustos 2023 43. Bölüm
44. Bölüm - Ahenk ve Uyuşmazlık 29 Ağustos 2023 44. Bölüm
45. Bölüm - Kardeşlik ve Nifak 29 Ağustos 2023 45. Bölüm
46. Bölüm - Ezan 29 Ağustos 2023 46. Bölüm
47. Bölüm - Savaş Sesleri 29 Ağustos 2023 47. Bölüm
48. Bölüm - Bedir'e Doğru 29 Ağustos 2023 48. Bölüm
49. Bölüm - Allah'ın Vaadi 29 Ağustos 2023 49. Bölüm
50. Bölüm - Kureyş kibir ve gururla geliyor 29 Ağustos 2023 50. Bölüm
51. Bölüm - Bedir Savaşı 29 Ağustos 2023 51. Bölüm
53. Bölüm - Yenilenlerin geri dönüşü 29 Ağustos 2023 53. Bölüm
54. Bölüm - Esirler 29 Ağustos 2023 54. Bölüm
55. Bölüm - Yahudi kabilesi Beni Kaynuka 29 Ağustos 2023 55. Bölüm
56. Bölüm - Ashab-ı Suffe 29 Ağustos 2023 56. Bölüm
57.Bölüm: Düzensiz saldırılar ve savaş hazırlıkları 29 Ağustos 2023 57. Bölüm
58.Bölüm Uhud Savaşından Önce 29 Ağustos 2023 58. Bölüm
59. Bölüm - Uhud'a yürüyüş 29 Ağustos 2023 59. Bölüm
60. Bölüm - Uhud Savaşı 29 Ağustos 2023 60. Bölüm
61. Bölüm - Uhud Savaşı: Okçular yerlerini terk ediyor 29 Ağustos 2023 61. Bölüm
62. Bölüm - Uhud Savaşı: Okçular yerlerini bıraktıktan sonra 29 Ağustos 2023 62. Bölüm
63. Bölüm - Uhud Savaşı: Yeryüzünde yürüyen bir şehid 29 Ağustos 2023 63. Bölüm
64. Bölüm: Kureyşin Vahşeti 29 Ağustos 2023 64. Bölüm
65. Bölüm - Şehitlerin gömülmesi 29 Ağustos 2023 65. Bölüm
66. Bölüm - Uhud'dan sonra 29 Ağustos 2023 66. Bölüm
67. Bölüm - İntikam kurbanları 29 Ağustos 2023 67. Bölüm
68. Bölüm - Savaş ve barış 29 Ağustos 2023 68. Bölüm
69. Bölüm - Orta yol 29 Ağustos 2023 69. Bölüm
70. Bölüm - Hendek 29 Ağustos 2023 70. Bölüm
71. Bölüm - Hayberin güzelliği 29 Ağustos 2023 71. Bölüm
72. Bölüm - Hendek Savaşı: Kuşatma 29 Ağustos 2023 72. Bölüm
73. Bölüm - Hendek Savaşı 29 Ağustos 2023 73. Bölüm
74. Bölüm - Hendek savunması: Allah'ın yardımı ne zaman 29 Ağustos 2023 74. Bölüm
75. Bölüm: Hendek Savunması: Allah'ın orduları 29 Ağustos 2023 75. Bölüm
76. Bölüm - Kuşatmadan sonra 29 Ağustos 2023 76. Bölüm
77. Bölüm: Münafıklar 29 Ağustos 2023 77. Bölüm
88. Bölüm: Kureyş'in yaşadığı ikilem 29 Ağustos 2023 78. Bölüm
79. Bölüm - Hudeybiye: Barıştan önce 29 Ağustos 2023 79. Bölüm
80. Bölüm - Apaçık bir zafer 29 Ağustos 2023 80. Bölüm
81. Bölüm - Hudeybiye 29 Ağustos 2023 81. Bölüm
82. Bölüm: Elçiler 29 Ağustos 2023 82. Bölüm
83. Bölüm: Hayber yolunda 29 Ağustos 2023 83. Bölüm
84. Bölüm Hayber'in Fethi 29 Ağustos 2023 84. Bölüm
85. Bölüm - Umre ve sonrası 29 Ağustos 2023 85. Bölüm
86. Bölüm - Allah'ın Kılıcı Halid b. Velid 29 Ağustos 2023 86. Bölüm
87. Bölüm - Ölümler ve bir doğum vaadi 29 Ağustos 2023 87. Bölüm
88. Bölüm - Barışın bozulması 29 Ağustos 2023 88. Bölüm
89. Bölüm - Mekke'nin fethi 29 Ağustos 2023 89. Bölüm
90. Bölüm - Büyük Zafer 29 Ağustos 2023 90. Bölüm
91. Bölüm - Huneyn Savaşı ve Taif Kuşatması 29 Ağustos 2023 91. Bölüm
92. Bölüm - Uzlaşmalar 29 Ağustos 2023 92. Bölüm
93. Bölüm - Zaferden sonra 29 Ağustos 2023 93. Bölüm
94. Bölüm: Tebük Seferi 29 Ağustos 2023 94. Bölüm
95. Bölüm - Tebük Seferi'nden sonra 29 Ağustos 2023 95. Bölüm
96. Bölüm - Dereceler 29 Ağustos 2023 96. Bölüm
97. Bölüm - Veda Haccı: İki Emanet 29 Ağustos 2023 97. Bölüm
98. Bölüm - Veda Haccı: Dönüş 29 Ağustos 2023 98. Bölüm
99. Bölüm - Seçim 29 Ağustos 2023 99. Bölüm
100. Bölüm - Cennet 29 Ağustos 2023 100. Bölüm

54. Bölüm - Esirler

Esirler, Bedir Savaşı'nın ardından Medine'ye koruyucularıyla beraber Peygamber Efendimizden bir gün sonra ulaştılar.

Peygamber Efendimizin (sav) amcası için sahabiler: "Ey Allah'ın Rasûlü! İzin ver de onun fidyesini biz ödeyelim ve serbest bırakalım" dediler. Hz.. Peygamber (sav) onları: "Siz bir dirhem bile vermeyeceksiniz" diyerek uyardı.

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