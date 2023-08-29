54. Bölüm - Esirler
Esirler, Bedir Savaşı'nın ardından Medine'ye koruyucularıyla beraber Peygamber Efendimizden bir gün sonra ulaştılar.
Peygamber Efendimizin (sav) amcası için sahabiler: "Ey Allah'ın Rasûlü! İzin ver de onun fidyesini biz ödeyelim ve serbest bırakalım" dediler. Hz.. Peygamber (sav) onları: "Siz bir dirhem bile vermeyeceksiniz" diyerek uyardı.
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