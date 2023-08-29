54. Bölüm - Esirler

Esirler, Bedir Savaşı'nın ardından Medine'ye koruyucularıyla beraber Peygamber Efendimizden bir gün sonra ulaştılar.

Peygamber Efendimizin (sav) amcası için sahabiler: "Ey Allah'ın Rasûlü! İzin ver de onun fidyesini biz ödeyelim ve serbest bırakalım" dediler. Hz.. Peygamber (sav) onları: "Siz bir dirhem bile vermeyeceksiniz" diyerek uyardı.

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr