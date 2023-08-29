55. Bölüm - Yahudi kabilesi Beni Kaynuka

Medine'de devletin temelleri atıldığında Yahudilerle de anlaşma yapılmıştı.

🔸Medine'de devletin temelleri atıldığında Yahudilerle de anlaşma yapılmıştı. Fakat onların uzun süreden beri anlaşmaya uymadıkları ve çoğunun putperestleri, tek tanrıya inana Müslümanlara tercih ettikleri biliniyordu. Vahiy, bazı Yahudilere güvenilebileceğini belirtmekle birlikte topluluk olarak Müslümanları onlara karşı uyarıyordu.

🔸Yahudilerin Medine'yi eski haline çevirme girişimlerinde tek ümitleri Peygamber Efendimizin kendi kabilesine dayanıyordu. Onun tüm hareketleri hemen Mekke'ye haber veriliyordu. Kureyşliler, Yahudi yerleşim bölgelerinin uzağındaki güney bölgeye saldırırlarsa, Yahudiler geriden Kureyş ordusunu destekleyebilirdi.

🔸"Size bir iyilik dokunursa, bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse, ona sevinirler." (Ali İmran suresi, 120. Ayet)

Yahudiler bu ayet-i kerimenin söylediğini Bedir Savaşı'na karşı tutumlarıyla göstermişlerdi. Zafer haberleri geldiğinde, üzüntü ve hayal kırıklıklarını gizleyemediler.

🔸Eşref oğlu Kab'ın durumuysa çok şaşırtıcıydı. Babası bir Arap olmasına rağmen annesi Yahudi olduğu için kendini onlardan sayardı. Hatta zenginliği, güçlü kişiliği ve şairliği nedeniyle kabilenin önemli isimlerinden biri olmuştu.

🔸Kureyş'in liderlerinden birçok kişinin savaşta öldüğü haberi gelince Kab, kendini tutamayarak bağırdı.

"Eğer Muhammed bu adamları öldürdüyse yerin altı üstünden daha iyidir."

Söylenenlerin gerçek olduğunu öğrenince Peygamber Efendimizin dönmesini beklemeden hemen Mekke'ye doğru yola çıktı ve öldürülenler için orada bir ağıt yazdı. Bunun yanı sıra Mekkelileri, büyük bir ordu hazırlayıp Medinelilere saldırarak öçlerini almaları için yüreklendirdi. Onun bu yaptıkları Medine'de biliniyordu. Fakat o an için Kab çok uzaklardaydı ve Müslümanların başka bir Yahudi kabilesiyle görülecek hesapları vardı.

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