56. Bölüm - Ashab-ı Suffe

Medine'de mescitteki üstü kapalı bölümün bir kısmı barınacak yeri ve geçim kaynağı olmayan yeni gelenler için ayrılmıştı.

🔸Medine'de mescitteki üstü kapalı bölümün bir kısmı barınacak yeri ve geçim kaynağı olmayan yeni gelenler için ayrılmıştı. Bu müminler ayrıca Peygamberimizin özel öğrencileri gibiydi. Kendileri için oraya yerleştirilen taş bir sıra nedeniyle onlara Ashab-ı Suffe denilirdi. Mescit, Peygamber Efendimizin odalarının bir devamı gibi olduğu için o ve ev halkı, kapılarının dibinde oturan ve gün geçtikçe birer ikişer artan bu yoksul insanlara karşı kendilerini sorumlu hissediyordu.

🔸Bedir Zaferi ile birlikte tüm Arabistan'daki kabileler Hz. Peygamber'den ve ona inananlardan bahsetmeye başlamışlardı. İslam, gün geçtikçe daha fazla insanı Medine'ye çekiyordu. Bu nedenle, mescide bağlı odalarda oturanlar kendilerine düşen payı nadiren alabiliyordu. Peygamber Efendimiz şöyle derdi, "Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği ise sekiz kişiye yeter."

🔸Peygamber Efendimiz, güzel ve hafif kokuları severdi ve kötü kokulara, özellikle de kendisinin ve başkasının nefesinin kötü kokmasına karşı çok hassastı. Müminlerin annesi Ayşe, onun eve girdiğinde yaptığı ilk işin yeşil hurma ağacından misvağını ağzına almak olduğunu söylerdi. Yolculukta ise Abdullah ibni Mesud yanında Peygamberimiz için yedek bir misvak bulundururdu. Açlık bile onun bu duyarlılığını etkilemezdi. Fakat o, herkesin aynı titizlikle hareket etmesini de beklemezdi.

🔸İslam'ın yasaklamadığı ve Peygamber Efendimizin kendisi yemese de arkadaşlarına yemeleri için ısrar ettiği bazı yiyecekler vardı. Bir keresinde biri ona hediye olarak türlü yemeği getirdi. Peygamber Efendimiz tam yemekten tadacakken ağır bir sarımsak kokusu aldı ve hemen elini yemekten çekti. Bunu görünce yanındakiler de aynısını yaptı.

🔸Hz. Peygamber onlara, "Ne oldu?" diye sorunca, "Biz sen elini çektiğin için almadık." dediler. Peygamberimiz onlardan Allah'ın adıyla yemeğe başlamalarını istedi ve, "Sizin konuşmadığınız kişiyle ben çok yakın sohbette bulunmak zorundayım." dedi. Müminler, bu yakın kişinin Cebrail olduğunu hemen anladılar. Yemek hazırlanmış ve önlerine getirilmişti. İsraf etmek olmazdı. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz onları özellikle mescide gitmeden önce soğan ve sarımsak yememeleri için uyarırdı.

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