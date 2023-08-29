59. Bölüm - Uhud'a yürüyüş

İslam ordusu, önlerinde Peygamber Efendimiz ile yola çıkmıştı.

🔸"Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah, Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor." (Nahl Suresi, 81. Ayet)

🔸İslam ordusu, önlerinde Peygamber Efendimiz ile yola çıkmıştı. Müslümanlar, Medine ile Uhud'un ortasına vardığında güneş batmaya başlamıştı. Bilal, akşam namazı için ezan okudu. Peygamber Efendşmşz, namazdan sonra orduyu gözden geçirdiğinde yaşları küçük olmasına rağmen savaşa katılmak isteyenleri fark etti. Onlara Medine'ye geri dönmelerini söyleyince bunu yapmak istemediler.

🔸Biri, Hz Peygamber'i Ebû Râfi'nin iyi okçu olduğuna ikna etti. O sırada başka bir genç, güreşte Râfi'den daha iyi olduğunu iddia etti. Peygamberimiz, onun kendisini göstermesine izin verince de doğru söylediğini ispatladı. Böylece onun da kalmasına izin verildi. Fakat diğerleri evlerine geri gönderildi.

🔸Mekkeliler, Müslümanların üzerlerine gelmesini ve böylece tüm güçleriyle onlara saldırmayı istiyordu. Peygamber Efendimiz bunun farkındaydı. Durumu dengeleyecek bir konum almaya ve düşmanın ümitlerini boşa çıkarmaya karar vermişti.

🔸O gece Medine'de daha sonra orduya katılacak olan Hanzala ile Cemile evlendi. Cemile, rüyasında kocasının Cennetin kapısında beklediğini gördü. Kapı açıldığında kocası içeri girmiş ve ardından kapı tekrar kapanmıştı. Cemile uyandığında, "Bu şehadet!" dedi.

Daha sonra Hanzala kalkıp aceleyle zırhını giydi ve evden ayrıldı.

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