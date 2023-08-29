6. Bölüm - Fil Yılı

Fil Vakası Resulullah'ın (SAV) doğumundan önce gerçekleşen ibret verici bir olay idi.

🔸Mekke'nin yeryüzünde kibirle yürüyenlerin akıbetinin nasıl olduğunu gösteren olaylardan birine şahit olacağı yıl, Yemen Habeşistan'ın yönetimindeydi ve Ebrehe adındaki bir Habeşli tarafından yönetiliyordu.Ebrehe kendi topraklarında hac yeri olarak büyük bir katedral yaptırdı. Mekke'yi gölgede bırakmak istiyordu.

🔸Yaptırdığı katedral için Saba melikesinin terkedilmiş saraylarından mermerler getirtti. Altından haçlar, fildişinden abanozdan minberler yaptırttı.Ve krala şunları yazdı. "Kralım sizden önce hiç kimseye nasip olmayan bir kilise yaptırdım. Sizi ve Arapları bu kilisede haccetmeye razı edene kadar uğraşacağım. " Bu dileğini gizli tutmuyordu.Bu nedenle araplar arasında büyük bir gerginlik ortaya çıkmıştı.Sonunda Kureyş'e yakın kabilelerden birine mensup bir adam katedrali pisletmek için gitti. Bir gece gizlice yola çıkıp sağ salim geri döndü. Ebrehe bunu duyunca Kabe'yi yerle bir etmeye and içti.

🔸Ebrehe Mekke'ye oranın şefini getirmesi için bir elçi gönderdi. Elçi onlara savaş istemediklerini sadece Kabe'yi yıkacaklarını ve kan dökülmesini istemiyorlarsa şefin kendisiyle birlikte Habeşlilerin karargahına gelmesi gerektiğini söyledi. Abdülmüttalib oğullarından biriyle beraber elçinin arkasından gitti. Ebrehe Onu gördüğünde görünüşünden o denli etkilendi ki selamlamak için ayağa kalktı ve halının üstüne onun yanına oturdu.Ebrehe ne söyleyeceğini sorduğunda Abdülmüttalib develerini geri istedi. Ebrehe buna şaşırdı ve hayal kırıklığına uğradı.

🔸Bu olgun adamın develerinden çok yıkılmak istenen dinini düşünmesi gerekirdi. Abdülmüttalib O'na şu cevabı verdi: "Ben develerin sahibiyim. Kabe'nin de O'nu koruyan bir sahibi vardır." Ebrehe "Ama O bana karşı koyamaz." diyince Abdülmüttalib'in verdiği karşılık "Bunu göreceğiz sen bana develerimi geri ver." demek oldu.

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