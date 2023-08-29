60. Bölüm - Uhud Savaşı

Güneş yükselmiş ve Kureyşliler saflarını düzene sokmuşlardı. Her iki tarafta yüzer atlı vardı.

🔸Güneş yükselmiş ve Kureyşliler saflarını düzene sokmuşlardı. Her iki tarafta yüzer atlı vardı. Sağ taraftakiler, Halid bin Velid'in komutasındaydı. Ortadan Ebu Süfyan, ilerleme emri verdi. Onun önünde biri Kureyş sancağını taşıyordu. Musab, muhacirlerin sancağını yükselttiği yerden kendi kabilesinin adamlarının da Kureyş sancağını taşıdığını gördü.

🔸İki düşman ordusu, seslerini duyacak kadar birbirlerine yaklaştıklarında Ebu Süfyan ordunun hafifçe önüne çıktı.

"Alanı boşaltın ve kuzenimi bana bırakın! O zaman biz de size dokunmayız. Çünkü biz size savaş ilan etmedik." dedi. Fakat Müslümanlar buna hakaretle cevap verdi.

🔸Daha sonra Mekke saflarından bir adam öne atıldı. Hanzala, öne çıkanın babası olduğunu görünce çok şaşırdı. Adam,

"Ey Evsliler! Ben Ebu Amir'im." dedi. Ebu Amir, bir zamanlar çok güçlü ona nüfuzunun bir anda yok olduğuna inanamıyordu. Kureyşlilere, kabilesine kendisini tanıtır tanıtmaz bütün adamlarının kendi safına geçecekleri konusunda söz vermişti. Fakat beklediğinin aksine taş yağmuru ile karşılandı.

🔸Mekke ordusu tekrar ilerleme düzenine girdi. Hint tarafından yönetilen kadınlar da deflere, zillere vurarak ve şarkı söyleyerek ilerliyorlardı. Kadınlar düşmana yeteri kadar yaklaştıklarını anlayınca davullarını döverek savaş zamanının geldiğini ilan ettiler. Erkekler, kadınların önüne geçti. Daha sonra Hint şu şarkıyı söylemeye başladı, "İlerleyin! O zaman sizinle övünürüz ve altınıza yumuşak halılar sereriz! Fakat eğer geri dönüp kaçarsanız sizi terk ederiz. Sizi terk ederiz ve sevmeyiz!"

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr