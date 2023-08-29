61. Bölüm - Uhud Savaşı: Okçular yerlerini terk ediyor

Müslümanlar, düşmandan çok daha az sayıdaydı ama büyük başarıyla ilerliyorlardı.

🔸Uhud'da savaş devam ediyordu. Müslümanlar, düşmandan çok daha az sayıdaydı ama büyük başarıyla ilerliyorlardı. Hamza, şehit düşmüştü. Ama onun şehit olması, Kureyş ordusunun verdiği kayıplarda bir azalmaya neden olmadı.

🔸Hamza'nın deve kuşu tüyü görünmemesine rağmen Müslümanlar çatışmaya devam ediyordu. Onlara karşı kimse duramıyordu. Ali'nin beyaz sorgucu, Ebu Dücâne'nin sarığı ve Zübeyir'in parlak sarı sarığı gerilerdeki saflara güç veren zafer bayraklarıydı.

🔸Ebu Süfyan, ortada cesurca dövüşen Hanzala'nın darbesinden zor kurtuldu ve o sırada bir adam Hanzala'yı mızrağıyla yere düşürdü. Mekkeliler kamplarına kaçıştıkça savaş alanı Hz. Peygamber'in bulunduğu yerden uzaklaşıyordu. O, Müslümanların iyi durumda olduğunu anlamasına rağmen savaşın ayrıntılarını göremiyordu.

🔸Fakat bir an gözlerini sanki kuşları seyrediyormuş gibi göklere çevirdi. Bir müddet öyle kaldıktan sonra yanındakilere,

"Arkadaşınızı melekler yıkıyor." dedi. Hanzala'yı kastediyordu. Daha sonraları bir açıklama istercesine bu olayı Cemile'ye anlatacak, Cemile de Peygamber Efendimize kocasının savaşa geç kalma korkusuyla abdestini alamadan yola çıktığını söyleyecekti.

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