62. Bölüm - Uhud Savaşı: Okçular yerlerini bıraktıktan sonra

Müminler, Uhud'da savaşın ilk anlarında büyük bir güvenle saldırmaya gelen müşrikleri yine hayal kırıklığına uğratmıştı.

🔸"İki topluluğun (ordunun) karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da mü'minleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara (münafıklara), "Gelin, Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin" denildi de onlar, "Eğer savaşmayı bilseydik, arkanızdan gelirdik" dediler. Onlar o gün, imandan çok küfre yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah, içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir." (Âl-i İmrân Suresi 166. Ayet)

🔸Müminler, Uhud'da savaşın ilk anlarında büyük bir güvenle saldırmaya gelen müşrikleri yine hayal kırıklığına uğratmıştı. Düşmana göre çok daha küçük bir orduları vardı fakat Allah'ın yardımıyla inanmayanlara karşı koyuyorlardı. Kureyş ordusu ne yapacağını bilemez hale düşmüştü. Ama müminlerin yaptığı bir anlık hatayla her şey tersine dönecekti.

🔸Peygamber Efendimizin savaş öncesi kilit bir noktaya yerleştirdiği okçular, savaşın kazanıldığını sanarak yerlerini terk etmişlerdi. Bu hatayı fark eden Halid bin Velid, Müslümanlara arkalarından saldırdı ve savaşın seyri bu hamleyle tersine döndü.

🔸Müslümanlar geriye çekildikçe kalabalık onlara doğru yaklaşıyordu. İki tarafın savaş naralarının yanı sıra tek tek savaşçıların çağrılarını da duymak mümkündü. İki taraftan da, "Al işte! Ben şuyum!" diyen sesler yükseliyordu.

🔸O sırada karşı saflardan kimliğini açıkça söyleyen bir adam çıktı ve, "Bana karşı kim çıkacak? Ben Atik'in oğluyum." dedi. Bu adam Hz. Ayşe'nin kardeşi ve ailenin Müslüman olmayan tek ferdiydi. Hz. Ebu Bekir, kılıcını ve mızrağını çekip ilerledi fakat Peygamberimiz onu yolundan çevirdi ve, "Kılıcını kınına sok!" dedi. "Yerine dön ve bize arkadaşlık et!"

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