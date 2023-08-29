65. Bölüm - Şehitlerin gömülmesi

Peygamber Efendimiz uhud'da savaşın sona ermesinin ardından arkadaşlarından düzlüğe inmelerini istemiş, biri öncen Hz. Hamza'nın cesedini bulması için savaş alanına gönderilmişti. Fakat gönderilen kişi görüdüğü manzara karşısında çok şaşırmış ve Peygamber'e ne diyeceğini bilemediği için gecikmişti. Bunun üzerine Hz. Ali onun arkasından gitti.

Hz. Ali, adamı parçalanmış cesedin başında beklerken buldu. Birlikte geri döndüler. Peygamber Efendimiz (sav), kâfirlerin ne yaptığını duyunca "Gelecek sefer eğer Allah bana Kureyşlilere karşı zafer verirse, onlardan otuz cesede aynı şeyi yapacağım" dedi. Fakat bundan kısa bir süre sonra şu âyetler indi: "Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın ve eğer sabrederseniz, elbete bu, sabredenler için daha hayırlıdır" (Nahl: 126).