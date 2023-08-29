66. Bölüm - Uhud'dan sonra

Peygamber Efendimiz atını istedi ve müminlerle dönüş yoluna çıktı.

🔸Uhud şehitlerinin toprağa verilmesinin ardından. Peygamber Efendimiz atını istedi ve müminlerle dönüş yoluna çıktı. Hz. Peygamber Medine'nin girişindeki kayalıklara geldiklerinde çevresindekilerden saf tutmasını istedi. Erkekler, Mekke'ye dönük iki saf oluşturdular. On dört kadın da onların arkasına dizildi. Daha sonra hep birlikte Allah'a dua ettiler.

🔸Müslümanlar şehre vardıklarında güneş batıyordu. Mescide varır varmaz akşam namazını kıldılar. Daha sonra Peygamber Efendimiz dinlenmeye çekildi ve derin bir uykuya daldı. O kadar derin uyuyordu ki Bilal'in okuduğu yatsı ezanını duymadı. Bu yüzden namazı daha sonra evde tek başına kıldı.

🔸İki mümin, geceyi mescidin kapısında geçirdi. Daha sonra bu nöbeti başkaları devraldı. Çünkü hâlâ Kureyşlilerin geri gelip saldırma ihtimalleri vardı.

🔸Peygamber Efendimiz Ertesi sabah namazdan sonra Bilal'e, düşmanın arkasından gidileceğini duyurmasını söyledi. "Fakat sadece dün bizimle savaşanlar gelecek" dedi. Elçiler çeşitli kabilelere gittiklerinde Müslümanların çoğu yaralarını sarıyordu. Çünkü Uhud'a katılanların sadece çok az bir kısmı yara almamıştı. Fakat Peygamberin çağrısını duyar duymaz hepsi tekrar yola çıkmak için hazırlandı.

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