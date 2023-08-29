68. Bölüm - Savaş ve barış

626 yılının ilk aylarında Peygamber Efendimizin kızı Fatıma bir erkek çocuğu daha dünyaya getirdi.

🔸626 yılının ilk aylarında Peygamber Efendimizin kızı Fatıma bir erkek çocuğu daha dünyaya getirdi. Hz. Peygamber, Hasan ismini çok seviyordu. Bunun için Hasan'ın kardeşine de Küçük Hasan yani küçük güzel anlamına gelen Hüseyin adını verdi.

🔸Ama bu sevincin ardından Peygamber Efendimizin fakirlerin annesi diye tanınan hanımı Zeynep hastalandı ve vefat etti. Vefat ettiğinde Peygamber Efendimizle henüz sekiz aydır evliydi. Peygamberimiz, cenaze namazını kıldırdı ve onu kızı Rukiye'nin mezarının yakınına defnetti.

🔸Doğumların ve kayıpların ardından Bedir'de yapılacak olan ikinci çarpışmanın zamanı yaklaşıyordu. Fakat o yıl kuraklık vardı ve Ebu Süfyan hayvanlarının yolculukta aç kalacağının farkındaydı. Savaş boyunca gerekecek yemi Mekke'den taşımaları gerekiyordu. Fakat, Mekke'deki stokları da bitmek üzereydi.

🔸Savaşı Ebu Süfyan istemişti ve sözünden dönmeyi istemiyor, anlaşmayı peygamberimizin bozmasını bekliyordu. Fakat Medine'den savaşa hazırlanıldığı haberleri geliyordu. Ebu Süfyan birkaç Kureyş liderine danıştı. Birlikte bir plan yaptılar.

🔸Gatafan Kabilesinden Nuaym, o sırada Mekke'deydi. Ona güvenebileceklerini düşündüler. Eğer Müslümanları Bedir'deki karşılaşmadan vazgeçirmeyi başarırsa ona yirmi deve vereceklerini söylediler. Nuaym bu teklifi kabul etti ve Medine'ye doğru yola çıktı.

🔸Orada, Ebu Süfyan'ın Bedir'deki ikinci savaş için çok büyük bir ordu kurduğu haberini yaydı. Her toplulukla ayrı ayrı konuştu ve sözlerini şöyle bir tavsiyeyle noktaladı, "Burada kalın! Onlara karşı çıkmayın! Yoksa sağ olarak geri dönebileceğinizi zannetmem."

🔸Yahudiler ve münafıklar, Mekkelilerin ordu hazırlamasına sevindiler ve bu haberlerin Medine'de daha da yayılmasını sağladılar. Nuaym, Müslümanlar üzerinde de etkili olmuştu. Çoğu Bedir'e gitmenin akıl karı olmadığını düşünüyordu.

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