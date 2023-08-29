69. Bölüm - Orta yol

Müşrikler Bedir'de ikinci bir savaş istemiş fakat daha sonra bundan kendileri vazgeçmişti.

🔸Müşrikler Bedir'de ikinci bir savaş istemiş fakat daha sonra bundan kendileri vazgeçmişti. Müslümanlar böylece bir süre saldırılardan uzak kaldı. Bunla birlikte barış zamanları Peygamber Efendimiz için dinlenme vakti değildi.

🔸O, günün üçte birinin ibadet, üçte birinin iş ve üçte birinin de aileyle geçirilmesinin en doğrusu olduğunu söylemişti. Son olarak belirtilen zamanın içine yemek ve uyku da dâhildi.

🔸İbadet, çoğunlukla geceleri yapılıyordu. Akşam ve sabah namazlarının yanı sıra bu namazlardan sonra nafile namazlar da kılınıyordu. Aynı zamanda Yüce Allah uzun uzun Kur'an okunmasını istiyor, Hz. Peygamber de Müslümanlara birçok dua öğretiyordu.

🔸Uzun gece namazları vahyin ilk indiği günlerden itibaren adet olmuştu. Fakat bu ayetlerin hitap ettiği insanlar, seçilmiş insanlardı. Medine'de de seçkin müminler vardı. Ancak son yıllarda İslam'ın hızla yayılmasıyla onlar azınlık haline gelmişti.

🔸Uzun süre namaz kılma zorunluluğunu hafifletmek için bir ayette bu seçkin Müminlere 'beraberinde bulunanlar' diye değiniliyordu.

"Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah, gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O hâlde, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükâfat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." (Müzzemmil Suresi, 20. Ayet)

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