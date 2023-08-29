7. Bölüm - Çöl

Çöl, insanları terbiye eden ve sağlıklı bir yaşam başlangıcı için önemsenen bir Arap yaşam kültü idi.

🔸 Erkek çocukların doğduktan sonra belirli bir yaşa kadar çöle gönderilmesi Arabistan'da yaygın bir gelenekti. Kureyş yerleşik hayata yeni geçmişti.

🔸 Kusay, onlara mabedin etrafına evler yapmasını söyleyene dek yarı göçebe bir hayat sürüyorlardı. Yerleşik hayat tabii ki kaçınılmazdı. Fakat şehir hayatın da sakıncaları vardı. Soyluluk ve özgürlük biribirinden ayrılmaz kavramdı ve göçebe özgürdü

🔸 Çöl insanı çadır bozarak geçmiş zamanı silebiliyordu. Zamanı ve yeri henüz belirmediği için yarın bir hüsran olarak görünmüyordu. Fakat şehirli insanın bir yerde sürekli kalmak zorunda oluşu her şeyi çürütüyordu. Orada her şey insanın dili bile bozuluyordu.

🔸 Arapların çok azı okuma biliyordu. Fakat güzel konuşma tüm Arapların çocuklarında görmek istediği bir özellikti. Ailede bir şairin bulunması övünülecek bir olaydı.

🔸 En iyi şairler hemen hemen çöldeki birkaç aileden çıkıyordu. Çölde konuşulan dil şiiire çok benziyordu. Mekke'ye yaptıkları yolculuğu kocası Haris ile birlikte gelen ve yeni doğum yapmış olan Halime (ra) şöyle anlatıyor:

🔸 "O yıl kıtlık vardı. Hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Açlıktan ağlayan küçük oğlumuz bütün gece ağlamıştı. Çünkü göğsümde onu doyuracak kadar süt yoktu." Halime ve yanındakiler Mekke' ye varıp bir çocuğu yanlarına almak için yanlarına bakınmaya başladıklarında Amine (ra), hepsinden oğlunu yanlarına almalarını istedi. Fakat bu isteği karşılıksız kaldı. Halime (ra) bunu şöyle anlatır:

🔸 "Bunun sebebi çocuğun babasından destek beklememizdi. O bir yetimdi, annesi ve dedesi bize ne verebilir? " diyerek çocuğu almak istemedik. Aileler çocuk emzirmek için doğrudan bir ücret istemiyorlardı. Çünkü süt karşılığında para almak çirkin görülüyordu.

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