70. Bölüm - Hendek

Beni Nadir Yahudileri, müminlere Uhud Savaş'ı öncesi ihanet etmiş, Peygamber Efendimize suikast yapmaya yeltenmişlerdi.

🔸Beni Nadir Yahudileri, müminlere Uhud Savaş'ı öncesi ihanet etmiş, Peygamber Efendimize suikast yapmaya yeltenmişlerdi. Fakat tüm yaptıklarından sonra Medine'den sürülüp Hayber'e yerleşen bu kabile kaybettiği toprakları tekrar kazanmaya kararlıydı.

🔸Ümitleri, Kureyş'in Müslümanlar üzerine düzenleyeceği son ve büyük saldırıydı. İslamın beşinci yılının sonlarına doğru bu hazırlıklar, Hayber'deki diğer birkça Yahudi liderin Mekke'yi ziyaret etmesiyle karara bağlandı.

🔸Ebu Süfyan'a, "Müslümanları ortadan kaldırmak için sana destek oluruz." dediler. O da, "Sevdiğimiz insanlar Muhammed'e karşı bize yardım edenlerdir." diyerek memnuniyetini belirtti.

🔸Bunun üzerine Saffan, Ebu Süfyan ve diğer Kureyş liderleri, Yahudileri Kabe'nin içine soktular ve orada amaçlarına ulaşıncaya kadar birbirerini terk etmeyeceklerine dair Allah adına and içtiler.

🔸Kureyşliler bu fırsattan yararlanarak, Yahudilere İslam Peygamberiyle aralarında çatışma konusu olan inançlarıyla ilgili konuları soruyorlardı. Ebu Süfyan, "Siz ilk kutsal kitabın geldiği topluluksunuz ve bilginiz var. Bizim durumumuzun ne olduğunu söyleyin. Bizim dinimiz mi daha iyi yoksa onunki mi?

🔸Yahudiler şu cevabı verdiler, "Sizin dininiz onunkinden daha iyi ve siz gerçeğe daha yakınsınız." O andan itibaren anlaşan taraflar plan yapmaya koyuldular.

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