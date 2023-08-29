71. Bölüm - Hayberin güzelliği

Müşrikler, Yahudilerle birlikte büyük bir ordu kurmuş Medine'ye doğru geliyordu.

🔸Müşrikler, Yahudilerle birlikte büyük bir ordu kurmuş Medine'ye doğru geliyordu. Müslümanlar ise Medine'yi savunmak için şehrin etrafına gece gündüz çalışarak hendek kazıyordu. Düşmana karşı silah olarak kullanılabilecek olan taşlar, hendek boyunca Medine'nin çevresine yığıldı.

🔸Kazıdan çıkan toprak, sepetlere doldurulup baş üzerinde uzağa taşınılıyor ve dönüşte aynı sepetlere koyulan taşlar hendeğin yanına yığılıyordu. Sepet bulamayanlar, üstlerinden çıkardıkları elbiseleri, taş ve toprakları taşımak için çuval olarak kullanıyorlardı.

🔸Müslümanların hendek kazmaya gittikleri ilk sabah onları bazı gençler takip etti. Hepsi de görev almak istiyordu. En küçükleri hemen geri gönderildi. Fakat Peygamber Efendimiz, düşmanlar görünür görünmez kampı terk etmeleri şartıyla diğerlerine yardım etmelerine izin verdi.

🔸Bunlardan biri Bera, sonraki yıllarda hendek kenarında kırmızı cübbesi, omuzlarına değen uzun saçlarıyla peygamberin ne kadar güzel olduğunu anlatacaktı. Onun ve tüm manzaranın ne kadar güzel olduğunu fark eden sadece Bera değildi. Peygamber Efendimiz etrafına baktığında çevresindeki insanların sadeliğini ve ne kadar doğal olduğunu görüp seviniyordu.

🔸Bu sevinçle sonradan herkesin katıldığı bir şarkı okumaya başladı."Hayberin bu güzelliği bir güzellik değil. Bu daha saf Ya Rabbi! Daha temiz bir şey."

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr