72. Bölüm - Hendek Savaşı: Kuşatma

Kureyş Ordusu'nun, Akik Ovası'na yaklaştığı haberi ulaştığında hendek bitmek üzereydi.

🔸Kureyş Ordusu'nun, Akik Ovası'na yaklaştığı haberi ulaştığında hendek bitmek üzereydi. Yapımı altı gün sürmüştü. Düşman, şehrin güneyinden yaklaşıyor, diğer kabileler doğudan Uhud'a doğru ilerliyordu.

🔸Medine'nin dışındaki bütün evler boşaltılmış ve insanlar barınaklara yerleştirilmişti. Peygamber Efendimiz kadınların ve çocukların, kalelerin yüksek odalarından birine yerleştirilmesini emretti. Daha sonra kendisi de müminlerle birlikte kamp kurdu.

🔸Kırmızı deriden yapılmış çadırı Sel Dağı'nın eteklerine kurulmuştu. Mekke ordusu ve müttefikleri Uhud'un yakınında ayrı ayrı kamp kurdular. Kureyşliler ekinlerin hasat edildiğini görünce hayal kırıklığına uğradı. Develeri, Akik Ovası'nın akasya yapraklarıyla yetinmek zorundaydı. O sırada Gathafa'nın develeri de Uhud yakınındaki çalılarla karınlarını doyuruyordu.

🔸Fakat iki ordu da getirdikleri yem dışında atlarına yedirecek bir şey bulamıyordu. Bu nedenle mümkün olduğu kadar çabuk savaşı bitirmeliydiler. Bu amaçla iki ordu birleşti ve şehre doğru ilerlemeye başladı.

🔸Ebu Süfyan başkomutandı. Fakat her kabile lideri savaş sırasında orduyu yönetme görevi üstlenecekti. Halid Bin Velid, Süvarilerin komutanıydı. Müminlerin, şehrin dışında olduklarını gördüklerinde müşriklerin cesaretleri daha da arttı. Müslümanların kalelerde mevzilenmesinden korkuyorlardı. Çünkü meydan muharebesinde, sayıları fazla olduğu için düşmanlarını kolayca yenebilirlerdi.

🔸Biraz daha yaklaştıklarında karşı tarafa sıralanmış okçularla aralarında geniş ve derin bir hendeğin olduğunu görünce çok şaşırdılar.

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