73. Bölüm - Hendek Savaşı

Müşrikler büyük bir orduyla Medine önlerine gelmişlerdi.

🔸Müşrikler büyük bir orduyla Medine önlerine gelmişlerdi. Fakat şimdi karşılarındaki hendeğe bakış ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Müminleri iki taraftan sıkıştırabilmek için Beni Kurayza Yahudilerini yanlarına çekmeye çalışıyorlardı. Böylece hendekten rahatça geçebileceklerdi.

🔸Gönderdikleri elçi bunu başardığını zannettikleri sıralarda Halid Bin Velid geçilip geçilemeyeceğini anlamak için uzaktan hendeği inceliyordu. Ümitsizlik içinde, "Nasıl bir tuzak bu!" dedi. "Araplar hiçbir zaman böyle bir şey denememişlerdi, aralarında mutlaka bir İranlı var."

🔸Hendek çok iyi kazılmıştı. Sadece diğerlerine göre biraz daha dar olan bir alan kalmıştı. Orası da sıkı bir şekilde korunuyordu. Müşriklerin orayı geçmek için giriştikleri bir iki deneme de başarısızlıkla sonuçlandı. Atları hiç böyle bir şey görmemişti. Hendeğe yaklaşınca ürküyorlardı. Belki onları alıştırabilirlerdi fakat şimdilik savaş sadece karşılıklı ok atışları şeklinde devam ediyordu.

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