74. Bölüm - Hendek savunması: Allah'ın yardımı ne zaman

Medineye büyük bir orduyla gelen Kureyşliler günlerdir şehri kuşatma altında tutuyordu.

🔸Medineye büyük bir orduyla gelen Kureyşliler günlerdir şehri kuşatma altında tutuyordu. Herkes daha kaç gün böyle dayanabileceklerini düşünüyordu. Yiyecekleri tükenmeye yüz tutmuş ve geceler de çok soğuk geçmeye başlamıştı.

🔸Açlık, susuzluk ve uykusuzluktan imanı zayıf olanlar münafıklara katılacak hale gelmişti. Münafıklar sürekli böyle güçlü bir düşmana sadece bir hendekle karşı koyulamayacağını, şehrin duvarları gerisine çekilmeleri gerektiğini söylüyorlardı. Fakat bu zorluklarla müminlerin imanı güçleniyordu.

🔸Tüm kabileler kendilerine karşı birleştiklerinde şöyle dedikleri için Allah onları Kur'an'da övmüştü. "Müminler düşman birliklerini görünce işte bu Allah'ın ve Resulünün vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir." dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır.

🔸Onlar, Peygamber Efendimize bir iki yıl önce vahyolunan bir ayetin gerçekleştiğini hatırlayarak böyle diyorlardı.

"Yoksa siz, sizden öncekilerin başıma gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız. Peygamber ve onunla beraber müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar, sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır." (Bakara Suresi, 214. Ayet)

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr