75. Bölüm: Hendek Savunması: Allah'ın orduları
Medine uzun süredir kuşatma altındaydı. Düşman birliği kırılsa da müminlerin artık dayanacak gücü kalmamıştı.
Peygamber Efendimiz (sav) her namazın arkasından şu duayı tekrarlıyordu: "Allahım ey kitab indiren hesabı çabuk gören, düşmanları bizden uzaklaştır."
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