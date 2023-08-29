75. Bölüm: Hendek Savunması: Allah'ın orduları

Medine uzun süredir kuşatma altındaydı. Düşman birliği kırılsa da müminlerin artık dayanacak gücü kalmamıştı.

Peygamber Efendimiz (sav) her namazın arkasından şu duayı tekrarlıyordu: "Allahım ey kitab indiren hesabı çabuk gören, düşmanları bizden uzaklaştır."

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr