78. Bölüm: Kureyş'in yaşadığı ikilem

Peygamber Efendimiz (sav) Ramazan'ı ve onu takip eden ayı Medine'de geçirdi.

O ayın sonlarına doğru bir gece rüyasında başı tıraşlı bir şekilde kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını elinde tuttuğunu gördü. Ertesi gün rüyasını müminlere anlattı ve onları kendisiyle birlikte Umre yapmaya davet etti.

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