79. Bölüm - Hudeybiye: Barıştan önce

Bedevi reislerinden birinin hediye ettiği bir deveyle bir koyun sayesinde karınlarını doyurdular.

🔸 Müminler umre yolunda ilerliyorlardı. Bedevi reislerinden birinin hediye ettiği bir deveyle bir koyun sayesinde karınlarını doyurdular. Bu bedevi kabile bir zamanlar mescidin koruyuculuğunu yapmış olan Benî Huzâa'ydı.

🔸 Bütün kollarıyla hepsi şimdi peygambere (SAV) iyi davranıyorlardı. Çünkü Müslüman olmayanlar bile bu ittifakta politik bir avantaj vardı. Bu ittifak sayesinde Kureyş ile anlaşmalı olan en büyük düşmanlarına karşı denge sağlamış oluyorlardı.

🔸 Bu durum kısa bir süre sonra çok önemli olaylara sebep olacaktı. Kureyşliler şüphelenmelerine rağmen Huzâa'ya hoşgörü gösteriyorlardı. Bu kabilenin ileri gelenlerinden Büdeyl, Müslümanların Hudeybiye'de oldukları haberi geldiğinde Mekke'deydi.

🔸 Daha sonra Hz. Peygambere gidip ona Kureyş'in tutumu hakkında bilgi verdi. Son adamları da ölünceye kadar sizinle Kâbe arasındaki yolu kapalı tutmaya yemin ediyorlar. Diyordu. Bunun üzerine peygamber efendimiz (SAV):

Biz buraya savaşmak için gelmedik sadece Allah'ın evini tavaf etmek için geldik. Yolumuza çıkanla savaşırız. Fakat ben onlara isterlerse tedbirlerini almaları, yolu açmaları için zaman tanıyorum. Dedi.

🔸 Büdeyl, bu sözleri duyduktan sonra Mekke'ye döndü. Kureyşliler onu asık suratla karşıladı. Adamlar, Hz. peygamberin neler söylediğini anlatmak istediklerinde Ebu Cehil'in oğlu İkrime, onları duymak istemediklerini söyledi. Bunun üzerine Sakif ile müttefiklerinden Urveyse, bu tutumun çok saçma olduğunu söyleyince Safvan, adamlara:

Gördüklerinizi ve duyduklarınızı bize anlatın. Dedi.

🔸 Budeyl onlara, hacılarının niyetlerinin barışçıl olduğunu ve peygamberin kendilerinin gelişine kadar Kureyşlilere hazırlanma süresi verdiğini söyledi. Daha sonra Urve tekrardan söz alarak:

Bu adam size hiç kimsenin reddedemeyeceği güzel bir teklif getirdi. Bunu kabul edin, izin verin doğrudan Muhammed'e gidip bunu anlatayım. Onun yanına gider, neyin ne olduğunu öğrenirim. Size elçilik yaparım. Dedi.

🔸 Kureyşliler onun teklifini kabul ettiler. Fakat bunun öncesinde tüm bedevi müttefiklerin komutanlığını yapan bir adamı, bir elçi göndermişlerdi.

🔸 Bu adam Huleys'ti. Uhud'da cesetlere yapılan işkenceler nedeniyle Ebû Süfyân'ı azarlayan da oydu. Peygamber efendimiz (SAV) onun yaklaştığını görünce davranışlarından ya da daha önce hakkında duyduklarından onun merhametli bir adam olduğunu anladı.

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