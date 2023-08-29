8. Bölüm - İki Kayıp

Şakk- Sadr olayı kalbin tamamıyla temizlendiğine bir işaretti.

🔸 Süt Kardeşim, beyazlar giymiş, iki kişi onu aldılar, yere yatırdılar ve göğsünü açtılar. Elleriyle göğsünü karıştırıyorlar bir gün küçük çocuk, annesi Halime'nin yanına gidip süt kardeşi yani Peygamber Efendimiz (sav) için korku dolu gözlerle bunları söylemişti.

🔸 Halime ve kocası Haris'de çocukların doğru söylediğine inandılar ve bu olay onları çok etkiledi. Haris süt çocuklarının bir büyüye uğramasından korktu ve karısına bu kötülükler meydana çıkmadan onu annesine teslim etmeleri gerektiğini söyledi.

🔸 Halime onu Mekke'ye getirdiğinde bunun asıl nedenini gizlemek istiyordu. Çünkü onlar daha önce çocuğu ısrarla yanlarında tutmak istemişlerdi.

🔸 Amine (ra) daha önceki fikirlerini neden değiştirdiklerini ısrarla sorduktan sonra tüm hikayeyi öğrendi.

🔸 Her şeyi kelimesi kelimesine duyduktan sonra Halime'yi sakinleştirerek "Benim küçük oğlumda büyük harikalar gizlidir." dedi.

🔸 Halime, çocuğu yanında tutmaya razı olmuştu. Fakat bu kez Amine (ra) oğluna kendi bakmaya karar verdi. "Onu benimle bırak, evine dön! " Çocuk annaesiyle Mekke'de üç yıl kadar mutlu yaşadı. Ona en yakın olanlar Abdulmuttalib'in oğlu Hamza ve Safiye'ydi. Bu ikiliyle ömür boyu sürecek güçlü bir bağ kurdu.

🔸 Altı yaşına geldiğinde annesi onu Yesrib'deki akrabalarına getirmeye karar verdi. Daha sonraları çocuk beraber kaldıkları akrabalarının yanında nasıl uçurtma uçurmayı ve havuzda yüzmeyi öğrendiğini hatırlayıp anlatacaktı.

🔸 Fakat Yesrib'den ayrılmalarından bir süre sonra annesi hastalandı ve kervandan ayrılıp orada dinlenmek zorunda kaldı. Birkaç gün sonra Amine (ra) vefat etti ve oraya Yesrib'e defnedildi.

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