81. Bölüm - Hudeybiye

Hudeybiye Anlaşması imzalanmış, ama birçok Müslüman bu savaşı ağır bir yenilgi olarak görmüştü.

🔸 Hudeybiye Anlaşması imzalanmış, ama birçok Müslüman bu savaşı ağır bir yenilgi olarak görmüştü.

İlk hayal kırıklığının üzerinden biraz vakit geçmiş, Müminlerin duyduğu üzüntü az da olsa hafiflemişti. Fakat Süheyl ve yanındakiler, anlaşma maddelerinin kullanarak ayaklarında zincirle Ebu Cendel'i de götürerek kampı terk ettiklerinde, insanlar tekrar galeyana geldi. Peygamber efendimiz (SAV) anlaşmayı imzalayanlarla birlikte biraz ötede oturuyordu. Onların yanından ayrılıp, hacıların çoğunlukta olduğu yere doğru ilerledi ve:

Kalkın ve kurbanlarınızı kesin. Dedi. Başlarınızı tıraş edin.

🔸 Hiç kimse yerinden kımıldamayınca sözlerini ikinci ve üçüncü defa tekrarlardı. Fakat oradakilerde hiçbir hareket yoktu. Şaşkın bir halde Hz. Peygambere (SAV) bakıyorlardı. Bunu ona karşı geldikleri için yapmıyorlardı. Fakat olaylar beklentilerinin tersine geliştiği ve şimdide normalde yapılmayan bir şeyi kendilerine emredildiği için çok şaşırmışlardı. Çünkü kurbanlar Mekke çevresinde, Harem'i şerifte kesilmeliydi. Aynı şey tıraş olmak içinde geçerliydi. Yine de bu itaatsizlik Hz. peygamberi (SAV) çok üzmüştü. Çadırına girdi ve hanımı Ümmü Seleme'ye olanları anlatınca şu tavsiyeyi aldı:

Git ve hiçbir şey söylemeden kurbanını kes.

🔸 O da bunun üzerine nişanladığı devesini hediye etti. Kurbanı kestiği bir sırada yine oradakilerin duyacağı bir ses ile:

Bismillah, Allahu ekber! Dedi. Bu sözleri duyunca Müminler, hep birden ayağı kalktı ve neredeyse yarışa giriştiler. Emre uymak için birbirlerini itiyorlardı.

🔸 Hz. Peygamber birini kendisini tıraş etmesi için çağırdığında arkadaşları hemen birbirlerini tıraş etmeye başladı. Fakat bazıları sadece saçlarının ucunu kesti çünkü bununda geçerli olduğunu biliyorlardı. O sırada peygamberimiz çadırın önüne çıktı ve:

Allah saçlarını kazıtanlara merhamet etsin. Dedi. Bunun üzerine saçlarını bir parça kesenler:

Ey Allah'ın Rasulü! Saçlarını kısaltanlara da. Diyerek dua istediler. Hz. Peygamber (SAV) yine ilk söylediğini tekrarladı. Ama sonunda ve saçlarını kesenlere de. Diyerek, duasına herkesi kattı.

🔸 Daha sonraları neden sadece saçını tamamen kesenler için dua ettiği sorulduğunda çünkü onlar hiç tereddüt etmediler. Cevabını verdi.

🔸 Kampın zemini Müslümanların saçlarıyla kaplanmıştı. Fakat birden bire bir rüzgâr çıktı ve her şeyi Mekke'ye doğru sürükledi. Bunu Allah'ın ibadetleri kabul ettiğine bir işaret sayan Müminler çok sevindiler. İşte o zaman, peygamberin (SAV) neden kurbanlarını kesmelerini söylediğini anladılar.

🔸 Medine'ye doğru yola çıktıklarında Hz. Ömer'in (RA) vicdanı kendisini rahatsız etmeye başlamıştı. Peygamber efendimiz de konuşmak istediğinde onun yüzündeki uzak ve soğuk ifadeyi gördüğü zaman sıkıntısı daha da arttı. İleriye doğru hızla atını sürerek Ömer! Bırak da annen senin için matem tutsun. Dedi.

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